Parrilli: "Kicillof se comportó como Poncio Pilatos"

Cuando faltan tan sólo horas para el cierre de listas de cara a las elecciones del Partido Justicialista (PJ), el senador nacional por Unión por la Patria (UP), Oscar Parrilli, salió en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien busca ser la líder del peronismo en medio de la interna. "(Axel) Kicillof ha tenido la conducta de Poncio Pilatos" por no haberse pronunciado sobre la candidatura de CFK, sostuvo durante una entrevista el ex secretario general de la Presidencia (2003-2014) en referencia a la falta de posicionamiento por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, la dos veces presidenta y vice de Alberto Fernández presentó más de 160 mil avales que apoyan su candidatura para ser la próxima presidenta del partido y la lista de personas que la acompañarán. Mientras que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también ratificó su intención de presentarse en las elecciones del próximo 17 de noviembre; confirmación que llegó este sábado en declaraciones radiales: "Me presento, por supuesto. Estamos ultimando los detalles, vamos a hacerlo lo más temprano posible", dijo.

En ese contexto, el gobernador bonaerense se mantuvo al margen de la disputa y eligió –durante su discurso por el Día de la Lealtad, el pasado 17 de octubre en Berisso– ir contra la gestión del Gobierno nacional liderado por el libertario. "La única pelea que me interesa es contra las políticas de (Javier) Milei", remarcó. "Yo le pedí que no se metiera para que no genere ningún tipo de suspicacia, está teniendo un rol importantísimo y debe asumir la responsabilidad que tiene ese rol. Hay que protegerlo y cuidarlo, es la única alternativa que tenemos los argentinos", dijo el riojano esta mañana.

En ese contexto, en diálogo con Splendid AM990, Parrilli respondió sobre si Kicillof es Poncio Pilatos: "Creo que lo que está pasando en este momento dentro de nuestro espacio político es algo que me llama poderosamente la atención. Es muy raro para nosotros que un dirigente como Axel, después de lo que significó Cristina en su carrera política, tanto en la gobernación como en el ministerio de Economía, no se haya pronunciado por la candidatura a presidenta del PJ", dijo.

"La verdad que nos llama mucho la atención", insistió y consideró que "eso tiene que ver con actitudes que recuerdan a situaciones o a hechos pasados como el de Poncio Pilatos. Creo que ha tenido esa conducta", afirmó.

La frase en la que se compara a Kicillof con Pilatos, según trascendió este viernes, habría sido pronunciada por la misma expresidenta Cristina Kirchner durante una reunión privada con el gremio del automotor SMATA: "Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más", en medio de sus sospechas de que apoyará al gobernador Quintela en las elecciones peronistas.