El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, reclamó la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, tras las revelaciones que lo vinculan con el empresario detenido y acusado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió Martínez en su cuenta oficial de la red social X.

Espert, complicadísimo

Una investigación judicial en Estados Unidos da cuenta de presuntos aportes financieros y logísticos de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Entre las pruebas citadas se menciona un giro de 200 mil dólares recibido en 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado con otra empresaria, así como vuelos y vehículos presuntamente puestos a disposición del economista durante sus actividades proselitistas.

Machado fue detenido en Argentina en 2021 y se encuentra en proceso de extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

La floja defensa de Espert

Frente a la contundencia de los datos, José Luis Espert se defendió argumentando que se trata de una operación política. "Esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación arrancó y no se renuevan, siempre envuelven con lo mismo", declaró el economista.

Espert es el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. La denuncia cae como un bombazo a menos de un mes de las elecciones legislativas en donde, según todas las encuestas, el oficialismo corre por detrás de Unión por la Patria.

Espert admitió haber conocido a Machado en 2019 y haber aceptado su ayuda para presentar su libro en Viedma, incluyendo el traslado en su avión. Sin embargo, se despegó de las acusaciones criminales que pesan sobre el empresario. "Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los cuatro vientos", sentenció Espert, alegando un total desconocimiento de las actividades ilícitas de su entonces colaborador.