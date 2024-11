Mientras Rogelio Frigerio se queja en Buenos Aires, Karina Milei arma en Entre Ríos

Sin una idea clara en relación a si habrá coalición a nivel nacional con el PRO o sólo co-gobierno, como hasta ahora, La Libertad Avanza sigue ganando terreno y podría hacer tambalear la estructura de Juntos. Este sábado Karina Milei y Martín Menem estarán en Entre Ríos, la provincia gobernada por el aliado Rogelio frigerio, para inaugurar el partido que en 2023 compitió a través del sello del Partido Conservador Popular (PCP) pero que ahora sí logró reconocimiento provisorio en la Justicia Electoral, tal cual había adelantado El Destape. Las diversas tribus que militan la figura del jefe de Estado buscaron, por separado, llegar a la meta, algo que logró un espacio liderado por el diputado provincial Roque Fleitas; el concejal de Paraná, Darío Báez y el excandidato a intendente, Andrés Laumann.

“Alcanzamos casi 6 mil afiliaciones, que se están revisando y esperamos una devolución. Vamos a estar trabajando fuerte para elegir autoridades, ya sea por consenso o con elecciones, y así tener las herramientas para presentarnos en 2025”, indicó a El Destape, Darío Báez. Desde LLA no le cierran la puerta a una alianza con sectores del PRO y la UCR: “Nosotros con los halcones venimos trabajando desde diciembre. Con dirigentes cercanos a Patricia Bullrich y Luis Petri. Pero más allá del acuerdo, tenemos que avanzar en la conformación para estar en igualdad de condiciones. Tenemos tiempo, las señales deben ser claras”.

Mientras que en la Unión Cívica Radical (UCR), por su lado, se despegan de LLA, pero reconocen que hay intentos de un trabajo en conjunto. "Del 1 al 10, no pasan del 3 las chances", le dijo una importante fuente correligionaria a este medio. Desde el centenario partido evitan roces con sus socios del PRO, pero levantan la voz frente a los agravios de Milei, que en las últimas horas volvió a atacar la figura de Raúl Alfonsín. Ya lo habían hecho cuando, aún en campaña, el ahora presidente vino a Paraná y lo llamó "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús". Asimismo, no hay unanimidad de criterios en lo que concierne a cómo actuar, lo cual quedó evidenciado la última semana, cuando ante la fractura del bloque en la Cámara de Diputados de la Nación, de un lado quedó Marcela Ántola -enrolada en Evolución, que confronta más con la Casa Rosada- y del otro Atilio Benedetti, más emparentado con los "Radicales Peluca", aunque no tanto como el jefe del espacio, Rodrigo De Loredo, o los que saltaron el cerco y revirtieron su voto en los vetos.

Desde las filas del PRO, en tanto, le aclararon a El Destape que no son lo mismo que los libertarios. Toman distancia y apuntan a reforzar Juntos por Entre Ríos, con radicales y otros espacios minoritarios, como el Partido Socialista. Una alianza semejante a la de Santa Fe, que se muestre crítica de las formas, pero que esté abierta a habilitar herramientas. Creen que en 2025 habrá otra vez un escenario de tercios, sin fugas y con un paraguas lo suficientemente grande como para contener a los que se oponen de plano a relacionarse con la ultraderecha y los que no miran con tanto desprecio volcarse hacia ese wing.

Frigerio, la voz de reclamo entre gobernadores

Rogelio Frigerio parece ser el elegido entre los gobernadores del PRO para encabezar las negociaciones por fondos adeudados por el gobierno nacional. Fue quien hizo un punteo cara a cara con Javier Milei en la Casa Rosada días atrás, que el presidente derivó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Hasta ahora la empresa no parece ser exitosa.

En cuanta oportunidad tiene, Frigerio hace saber que la Nación se desentendió en materia de recursos. Lo hace directamente, como cuando estuvo en la inauguración de la Región Litoral junto a sus pares de Santa Fe, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones y sentenció: "Son momentos donde nos sentimos solos". También, restableciendo por ejemplo con fondos propios el Fondo de Incentivo Docente "que dio de baja el Gobierno Nacional"; o derivando aportes al sistema de colectivos "frente a la decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios al transporte público de pasajeros en el interior del país". Incluso por medio de sus funcionarios, como el ministro de Obras Públicas, Darío Schneider, quien anticipó que no esperan fondos porque la Casa Rosada se "desentendió" en la materia. A la par, en la necesidad de contacto con autoridades nacionales, el gobierno entrerriano no ha ahorrado gestos: acompañó la Ley Bases y el Pacto de Mayo e incluso le dio un cargo al radical Pedro Galimberti para que deje de ser diputado y habilite el ingreso de Nancy Ballejos, mujer del PRO que votó a favor del veto al aumento a los jubilados y a la Ley de Financiamiento Educativo que mejoraba sueldos de docentes y no docentes universitarios.

El problema es que, hasta el momento, ni declamar el corrimiento del Estado nacional ni la buena sintonía mostrada en algunas acciones tienen una respuesta favorable del otro lado. Y para muestra, como se suele decir, basta un botón: sólo en 2024 la gestión libertaria ya le debe a Entre Ríos más de 100 mil millones de pesos en conceptos de aportes a la Caja de Jubilaciones, dado que es un organismo que no fue transferido -junto a otros 12- en los años '90 a la Nación. La información fue confirmada a El Destape por el presidente de la entidad Gastón Bagnat. El pasivo se sigue acumulando, pero la excusa oficial que llega desde Buenos Aires es que hay un proceso de auditoría en marcha, que debe ser finalizado antes de los desembolsos. "El problema es que se está revisando recién 2017. Cada archivo de historias laborales son cuatro millones de líneas de programación. Nosotros trabajamos en sintonía, enviamos lo que nos piden desde Anses, viajamos todas las semanas y cumplimos. Pero más allá del trabajo técnico continuo, en algún momento deberá restablecerse el flujo de transferencias", indicó el dirigente.

Bagnat no reniega del trabajo de control que realizan desde la gestión libertaria, de hecho cree que corresponde, dado que se pone en juego la legalidad de los trámites realizados, que hasta el momento dan cuenta de jubilaciones y liquidaciones en orden: "Lo q más se mira son gastos y recursos, para ver la estimación de la plata que debe enviar la Nación. El problema es que por años se le dio más importancia a transferencias discrecionales que a otra cosa. Pero en el medio, mientras restablecemos el mecanismo, precisamos que políticamente se activen los recursos".

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos tiene un déficit mensual que alcanza los casi 20 mil millones de pesos. Si la Casa Rosada enviara lo pendiente, el número total caería a la mitad, debido a otras medidas complementarias que se han tomado en la provincia, como el aumento de aportes a activos. "Heredamos un déficit de 42 puntos anuales y logramos bajarlo a 31. Si nos envían la plata alcanzamos el objetivo, que es llegar a 21 y haberlo hecho caer a la mitad", indicó el presidente de la Caja. Para cerrar, recordó que Frigerio ya fue a la Corte Suprema a reclamar otros 154 mil millones de pesos que no llegaron entre 2019 y 2023: "A nosotros nos asiste la ley en todo. Por un lado o por otro, la plata debe llegar".

Los fondos previsionales es uno de los puntos que Frigerio le llevó a Milei. Los otros tienen que ver con el Impuesto a los Combustibles Líquidos -se sigue recaudando, pero no vuelve más a las provincias porque se eliminó el Fondo Compensador-; la obra pública -se firmó un traspaso de trabajos, pero no se contemplaron las deudas con contratistas- y las Ayudas del Tesoro Nacional -ATN-, que el gobierno quiere guardar para hacer caja que y los mandatarios piden a gritos que se coparticipe en medio de la crisis.

A la par de la cintura para elevar el tono pero mantener el puente, el gobernador ha reforzado su presencia en el círculo más cercano a Mauricio Macri. El expresidente, tajante, dijo que sin respuestas no habrá votación del presupuesto, pero también es de los que coquetea, en cada oportunidad que tiene, con el actual mandatario.