La Juventud Radical se planta en la previa del cierre de listas y exige "cambios"

A pocos días del cierre de listas de este próximo domingo para las elecciones legislativas del 26 de octubre, la Juventud Radical (JR) de la ciudad de Buenos Aires le puso presión al partido al expresar que "está lista para liderar procesos y empujar los cambios hacia una mejor política". Los nombres que suenan para encabezar la lista de la Unión Cívica Radical (UCR) son Facundo Manes para diputado y Martín Lousteau para senador. Desde la agrupación juvenil piden que también la integren referentes jóvenes como la excandidata a legisladora porteña Lula Levy o la presidenta de la FUA, Piera Fernández.

“La juventud está para liderar procesos y empujar los cambios hacia una mejor política. Este 2025 tenemos que representar una política con diálogo y visión de futuro. Somos la generación que va a protagonizar los cambios. El radicalismo tiene que ver el 2027 con optimismo y soñar con ser protagonistas”, dijo el presidente de la JR CABA, Federico Romano, durante el Congreso realizado el sábado pasado.

En la apertura del evento, al acudieron más de 200 jóvenes para participar de formación y debate político dentro del partido, el secretario general de la JR CABA, Maximiliano Kolaczyk, pidió "romper las viejas estrcturas" y reivindicó la identidad partidaria. “Somos la pluma y el martillo. Usemos el martillo para romper las viejas estructuras de la política y la pluma para escribir el futuro que anhelamos”, apuntó.

En esa línea, remarcó: "No le tengo miedo al abucheo ni a los comentarios; sí le tengo miedo al silencio. Esta casa tiene que escuchar la voz firme de la juventud radical, debatiendo y discutiendo qué política queremos para nuestro distrito”.

Quiénes asistieron al Congreso

El Congreso contó con la participación del titular de la JR a nivel nacional, Adriano Morone; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti y el senador radical, Martín Lousteau, quienes dieron un mensaje de aliento rumbo a las elecciones. También estuvieron el vicepresidente del partido, Juan Loupias, la diputada nacional Mariela Coletta u los legisladores porteños Fran Loupias, Aldana Crucitta, Fernanda Mollard, Inés Parry.

"Juventud radical: presente y futuro. Organizada, militante y en cada rincón de la ciudad. Hoy, llevo a cabo su congreso, donde debatieron, se formaron y trabajaron en la propuesta juvenil de Ciudadanos Unidos para llevar al congreso de la Nación", publicó la UCR en su cuenta de la red social X.