Entregaron las 7276 urnas para votar en la Ciudad

Los efectivos de la Policía de la Ciudad, junto al Correo Argentino y el Ejército Argentino, están a cargo de la custodia de las 7276 urnas y de su entrega y recolección en los 1118 establecimientos dispuestos en la Ciudad de Buenos Aires para votar mañana en las elecciones legislativas

La responsabilidad de la cobertura interna en los locales comicios será de las Fuerzas Armadas, mientras que la Policía de la Ciudad brindará seguridad en la parte externa.

De los 8300 efectivos destinados al operativo de elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, 1100 son auxiliares civiles de la Policía de la Ciudad que se encargarán de acondicionar los lugares de votación.

En tanto, desde hoy a la madrugada unas 72 motos del Departamento Motorizada de la Policía de la Ciudad acompañaron a los camiones del Correo Argentino desde el Lugar de Acopio de Materiales Electorales, hacia los centros de votación. Y el día domingo escoltarán a los camiones con las urnas de votos desde las cabeceras del Correo Argentino hacia la Legislatura porteña.

Una vez que las urnas estén dispuestas en sus respectivos lugares de votación, los establecimientos serán cerrados hasta el momento de la apertura del lugar de votación.

Oficiales de la Policía de la Ciudad custodiarán la parte externa de los centros de votación desde el sábado a las 6:00 hasta la finalización de los comicios y retiros de urnas del domingo.

Otros integrantes de agencias del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad estarán afectados al operativo elecciones 2025. Los Agentes de Tránsito de Seguridad están abocados a los cortes de tránsito por el traslado de las urnas y el domingo al manejo del tránsito en los centros de votación.

Durante toda la jornada de votación habrá un operativo especial de la Policía de la Ciudad para brindar seguridad y prevención en plazas, parques, centros de transbordo y estaciones de subterráneos.

El día domingo se realizará un dispositivo de seguridad especial en la Legislatura Porteña (lugar del escrutinio definitivo de votos) vallando las inmediaciones para permitir el arribo de los camiones del Correo Argentino conteniendo las urnas.

Se realizará una cobertura de prevención en la parte externa de la Cámara Nacional Electoral, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 232.

Los días sábado y domingo se dará cobertura externa de seguridad y cortes de tránsito en el Centro de Gestión de Datos del Correo Argentino (Brandsen y Feijoo).