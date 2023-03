Vidal y Bullrich liman asperezas y esperan que Macri defina su futuro

Las dos presidenciables del PRO tuvieron un acercamiento y sus equipos trabajan en un encuentro público entre ambas. Seguridad y transparencia, temas de gestión que abordaron.

En medio de las tensiones internas que atraviesan al PRO por las elecciones 2023, las presidenciables María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich limaron asperezas para encontrar un “entendimiento”, de acuerdo a lo que definieron en ambos equipos. Acordaron realizar una actividad juntas, posiblemente en el interior, aunque sin fecha definida todavía. Esperan que Mauricio Macri regrese de Europa y defina su futuro político, algo que creen podría suceder después de Semana Santa.

Sin una frecuencia determinada, Vidal y Bullrich conversaron en distintas oportunidades durante los últimos meses y en el último encuentro hace dos semanas se mostraron predispuestas a realizar una recorrida que genere una foto política que, seguramente, repercutirá en la interna. “Existe la posibilidad, estamos trabajando esa foto y buscando lugar en la agenda de las dos”, aseguraron a El Destape desde el equipo de campaña de la presidenta del PRO. En el armado de la ex gobernadora admitieron que con Bullrich “se valoran” y si bien reconocieron que quedaron en realizar juntas esa actividad, le bajaron la expectativa y aclararon que “no está previsto fotos en los próximos días”.

Una foto por sí sola no define nada, pero es un gesto que ante la proximidad de definiciones electorales puede recibir múltiples interpretaciones. A priori, es el bullrichismo el que está más entusiasmado con la foto. “Se rompe eso de que Larreta tiene todo, como quedó demostrado en la Vendimia”, dispararon cerca de la Presidenta del PRO por el encuentro junto a radicales que no coquetean con el armado presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, como es el caso de Gerardo Morales y Martín Lousteau.

Esa foto pudo haber ocurrido también en Expoagro, pero las dos fueron en distintos días. A Vidal, quien estuvo acompañada de su precandidato a gobernador de Buenos Aires, Cristian Ritondo, le preguntaron por esta versión y dijo: “Me sacaría una foto con Patricia, con Horacio, con Mauricio porque somos parte de un mismo equipo. Me sacaría una foto con cualquiera de ellos en cualquier momento”. En el vidalismo creen que todavía no es momento porque “compiten por lo mismo” y “cada una hace su camino”. Lo que Vidal quiere evitar es que sea leída como un acuerdo electoral con Bullrich, algo que sería leído como una provocación por su amigo Larreta.

Las precandidatas y referentes amarillas recompusieron un vínculo golpeado en el último tiempo. Las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que Juntos por el cambio ganó con Vidal como primera candidata a diputada nacional, dejaron secuelas porque en la previa Bullrich amagó con competir aunque un entendimiento con Horacio Rodríguez Larreta la llevó a bajar su postulación. “Yo era mejor candidata que Vidal, hubiera sacado más votos”, provocó Bullrich en ese momento. Ese cortocircuito quedó atrás y en el equipo de Bullrich aseguraron a este medio que ese "entendimiento" en el que avanzan tiene que ver con temas de gestión como seguridad y transparencia.

Tras esa elección, Vidal buscó posicionarse como una alternativa a Larreta y Bullrich. Si bien siempre formó parte de las convocatorias del jefe de Gobierno cuando tuvo que realizar importantes anuncios o confrontar contra el gobierno nacional, con traje de candidata recorrió el país durante 2022 y no escondió su intención de ir por la Presidencia aunque siempre dejaba en claro que no se desvivía por competir en la de este año. Poco a poco, se acercó a Macri y hasta incorporó a su armado político al secretario privado del ex Presidente, Darío Nieto. El 22 de febrero, el mismo día en que se lanzó Larreta, Macri presenció la inauguración del búnker de campaña de Vidal.

En Expoagro, María Eugenia Vidal junto a su precandiato a gobernador de Buenos Aires, Cristian Ritondo.

En la discusión “halcones” y “palomas”, la ex gobernadora buscó no inmiscuirse y su discurso se ubicó en medio de esos bandos. Vidal asegura que “el diálogo es importante”, pero tiene que tener “un límite” y es “la firmeza” ante ciertas discusiones. La ex gobernadora apunta a conseguir una “síntesis” entre ambas posturas, el moderado y el extremo, las que cree complementarias. “Es falsa la dicotomía, uno es halcón y paloma cuando tiene que serlo”, resume un dirigente que trabaja cerca de Vidal. Una autocrítica que hace de su gestión como gobernadora bonaerense es haber estirado demasiado la discusión con los gremios docentes por mantener una postura dialoguista. “Hay que dialogar, pero con la suficiente firmeza para decir dialogamos hasta que no nos pongamos de acuerdo y ahí se tomarán decisiones”, advierten en el vidalismo.

Vidal viajó a Córdoba este jueves y volverá a mostrarse junto a los precandidatos a gobernador Luis Juez y Rodrigo de Loredo, quienes en los últimos días acercaron posiciones y así evitar ir a una interna para dirimir la candidatura. "Creo que es una muy buena noticia para los que nos dicen; no se peleen, estén unidos, que ellos hayan llegado a un acuerdo y que es responsabilidad de los dirigentes nacionales, respetar ese acuerdo”, declaró al ser consultada sobre el tema. “Nosotros vamos a acompañar al que sea, en función de esas reglas”, agregó. La precandidata a Presidenta arribó anoche a la provincia donde mantendrá distintas actividades entre hoy y mañana, acompañada por distintos dirigentes partidarios, como la diputada nacional Soher El Sukaria.

Vidal en Córdoba junto a la diputada nacional Soher El Sukaria.

Vidal viene de mantener un encuentro en su comando de campaña con el periodista Mario Markic, a quien convenció para ir por la gobernación de Santa Cruz dentro del PRO. En el marco de la recorrida nacional que viene llevando adelante con vistas a las elecciones PASO La agenda de campaña organizada por los vidalistas Alejandro “Conejo” Gómez y Laura Fragueiro marca que luego visitará Entre Ríos y distintas provincias del centro del país. Así, Vidal busca apuntalar su candidatura y crecer en intención de votos mientras Larreta y Bullrich escalan en la pelea.

Todas candidaturas siempre condicionadas a lo que hará Mauricio Macri. El ex presidente llegará el 20 de marzo a Argentina tras su paso por Europa y no tiene, por el momento, agenda definida. Antes de irse, Macri se mostró junto a distintos dirigentes del espacio y celebró la competencia interna. Mensajes que lo ubican más en el lugar de elector que de candidato. En el PRO, según supo El Destape, ya son varias las voces que le piden que adelante su decisión. “La indecisión hace daño al espacio”, alertaron.