Vidal inauguró su búnker con Macri y Larreta lanza su candidatura

La ex gobernadora bonaerense no se baja de la candidatura presidencial y el jefe de gobierno porteño ya tiene un video preparado.

Miércoles intenso para Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciará hoy su precandidatura a la Presidencia a través de un video que se publicará en sus redes sociales, mientras que la diputada nacional María Eugenia Vidal (PRO) inauguró junto a Mauricio Macri sus nuevas oficinas en el barrio porteño de Retiro, donde establecerá su búnker de campaña con vistas a las elecciones de este año.

En sus redes sociales, Vidal agradeció la presencia de Macri en la presentación de sus oficinas de campaña. " Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores", afirmó. Junto al ex Presidente, según contaron desde su equipo de campaña, "conversaron sobre los distintos problemas sociales y económicos que atraviesa el país y repasaron las principales medidas en las que trabaja la diputada y sus asesores vinculadas al trabajo, la educación, economía y seguridad".

Otro con aspiración presidencial es Larreta, quien hará el anuncio este miércoles a la noche a través de un video grabado en Santa Cruz, provincia identificada con el kirchnerismo. El mensaje será publicado en sus redes sociales y en él promoverá su visión de país e insistirá en que trabaja en un “plan” para gobernar. Según pudo saber El Destape, en el spot Larreta se mostrará como un funcionario con experiencia de gestión, cuyo “proyecto” es “más protagonista que cualquier persona”.

Exhibirá equipo de gobierno y no individualidades, ese será el mensaje. “Va a mostrar que su estilo de liderazgo avala que puede conducir un proyecto de transformación”, anticipó un funcionario porteño al tanto del lanzamiento. Los ejes, además de apelar a un electorado “de centro”, abordarán un “plan de desarrollo” y los “motores de crecimiento exportador” como el gas y petróleo no convencional de vaca muerta, el hidrógenos verde y el litio.

Por medio del video, Larreta oficializará su ambición de disputar las primarias del PRO por la Presidencia, a la que también aspiran Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Sin embargo evitará referirse a la interna que el martes tuvo un nuevo episodio por la implementación de las pistolas Taser en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, afirmó ayer que el uso de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional, en respuesta a los dichos de la presidenta del PRO, quien había advertido en las últimas horas a Rodríguez Larreta que "tome la decisión" de implementarlas.