Victoria Tolosa Paz llamó a Alberto y Cristina a "sentarse como lo hicieron en mayo de 2019"

La ministra de Desarrollo Social remarcó que si el presidente y la Vicepresidenta no se reúnen "es imposible pensar que se van a poder escribir las reglas de juego" en el marco de las elecciones 2023. Qué dijo sobre las candidaturas en la provincia de Buenos Aires.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, le pidió al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Kirchner que se encuentren y definan las reglas del juego para ser "un frente más competitivo" de cara a las elecciones 2023. "El Presidente de la Nación y la vicepresidenta se tienen que sentar como se sentaron allá en mayo del 2019", aseguró la funcionaria.

En este sentido, la titular de Desarrollo Social remarcó que si el presidente y la vice no se reúnen "es imposible pensar que se van a poder escribir las reglas de juego" en el marco de las elecciones. "Es imposible pensar que vamos a poder escribir las reglas de juego si no hay, por supuesto, un encuentro entre ellos dos que determinen cómo y de qué manera salimos los jugadores. En qué puestos, en qué lugar, para ser un frente competitivo", explicó en una entrevista brindada a TN.

En otro orden, Tolosa Paz apuntó contra el diputado liberal Javier Milei y destacó la importancia del Estado para marcar el rumbo del país. "¿Creen de verdad que Milei puede ser la representación de todos los ciudadanos? Nosotros creemos que no", sostuvo.

"Creemos que los resultados en las provincias demuestran el enojo que tiene el pueblo argentino, que es lógico. No queremos que ese enojo canalice hacia un voto que busca la destrucción de la República, las instituciones y de la mirada del estado inteligente, eficiente, en tanto cuide los recursos para potenciar la enorme capacidad de desarrollo que tiene el pueblo argentino", agregó.

Las candidaturas en el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires

Por otra parte, se refirió a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que "no se definió cuál va a ser el esquema electoral necesario para la provincia" y enfatizó que "no hay dudas que el candidato más fortalecido es el gobernador Axel Kicillof, a quien acompañó".

"Nadie sobra en el Frente de Todos. Cada militante puede no encontrarse identificado con la gestión de Kicillof, y hay hombres y mujeres que podemos representar en todo caso la sumatoria de ideas", insistió y dio como ejemplo a Juan Grabois, quien "le habla a un sector al que quizás ella hoy como ministra no puede darle respuestas".

"El frente necesita tener una estrategia. No me asusta nada, no sé qué miedo puede tener alguien a someterse a cuarenta años de democracia, al voto popular. No es que la solución es lista única o PASO, esa definición aún no se dio. Cuando se dé, se establecerán las reglas y los que no se sientan sintetizados por Kicillof irán a una PASO", completó.