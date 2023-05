Sin candidatos locales: qué esconde y qué muestra la movida de Milei

Luego de los flojos resultados en las primeras elecciones del año, La Libertad Avanza avisó que no respalda a ningún candidato provincial y que su único objetivo son las presidenciales. A tono con los deseos de sus casi aliados Mauricio Macri y Patricia Bullrich, así Javier Milei blanqueó que sólo busca colarse en el ballotage y dejar fuera de competencia al peronismo.

A través de un comunicado subido a las redes sociales, La Libertad Avanza, la fuerza de Javier Milei, se desentendió de la suerte que pudieran correr los candidatos provinciales que se identifiquen con él y avisó que su único objetivo son "las próximas elecciones presidenciales 2023". La decisión tiene que ver con la escasa intención de voto que muestran esos dirigentes en sus distritos y que su objetivo de fondo -que juega muy a tono con los deseos de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich- es dejar afuera del ballotage al Frente de Todos, no le importa otra cosa. Una encuesta "cuali" conocida en estos días mostró cuáles son las calificativos que para la gente mejor representan al libertario: "loco", "mentiroso", "peligroso". Así todo, muestra un 43% de evaluación positiva.

Un fenómeno originado en los medios, Milei no tiene ningún desarrollo territorial, por eso resulta dudoso que pueda mantener los porcentajes de intención de voto que hoy las encuestas le adjudican en muchas provincias. En principio, le costará bastante garantizar un operativo de fiscalización del voto. Lo que ya quedó claro es que no puede trasladar sus apoyos a quienes se presentan como candidatos locales. En las dos primeras elecciones del año, días atrás en Neuquén y Río Negro, sus candidatos no llegaron al 10% y quedaron muy lejos. Ante el inicio de