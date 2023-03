Elecciones 2023: un nuevo armado agitó el avispero del Frente de Todos porteño

Leandro Santoro, Matías Lammens, Graciana Peñafort y Claudia Neira anunciaron que quieren trabajar juntos en una propuesta para enfrentar al macrismo en la Ciudad y que el distrito no quede supeditado al desorden que existe a nivel nacional.

Los dos últimos candidatos del Frente de Todos -Leandro Santoro y Matías Lammens-, más una legisladora que representa a la principal agrupación del distrito -Claudia Neira- y la reconocida abogada que viene diagramando la estrategia legal de la Vicepresidenta -Graciana Peñafort- se sacaron una foto anunciando la intención de trabajar juntos en una propuesta política para la ciudad de Buenos Aires y, al menos, ya consiguieron mover el avispero en un distrito en el que pasaba poco y nada. Quienes no se encontraron en la postal cruzaron mensajes y llamados y se programaron reuniones de urgencia para la semana que viene. "Logramos el objetivo, entonces", aseguraban los protagonistas.

"Vemos que estamos trabados en la discusión nacional y de la Capital no se habla nada. Queremos desenganchar la Ciudad del problema nacional y empezar a trabajar en firme en una propuesta porteña", explicó Santoro, participante de la foto que se promocionó con la frase "Es Ahora". El dato político fue que allí no hubo representantes de La Cámpora, ni siquiera el senador Mariano Recalde, titular del peronismo porteño. "No conformamos un espacio anti-Cámpora, en todo caso es sin La Cámpora. Pero no es cerrado, se pueden sumar quienes quieran", aclaraban los participantes de la imagen.

Una de las versiones que circulaban indicaba que se había apurado la salida de la foto para anticipar una movida del kirchnerismo-cristinismo porteño que planeaba lanzar un candidato propio en los próximos días. Entre las posibilidades se mencionaba a la legisladora Lucía Cámpora -que reemplazará a Andrés Larroque como secretaria general de La Cámpora- y también alguna figura afín como Pedro "El Cadete" Rosemblat, participante de El Destape Radio, con quien ya hubo alguna conversación informal. Lo que es casi un hecho que Recalde no desea anotarse y que cumplirá los dos años que aún le quedan de mandato como senador.

De acuerdo a un reciente sondeo elaborado por la consultora Opina Argentina, los dos integrantes del Frente de Todos con mejor imagen son los ministros Sergio Massa y Daniel Filmus, quienes por el momento tampoco tienen intenciones de inscribirse en las boletas porteñas. Les siguieron Santoro y Lammens con el 29 y el 26%, respectivamente, unos puntos por encima de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Recalde.

Santoro encabezó la boleta de diputados en las legislativas de 2021 con la que el Frente de Todos obtuvo el 25% de los votos contra el 47% de Juntos por el Cambio con María Eugenia Vidal y el 17% de Javier Milei. En el marco general, fue una aceptable elección.

Según la encuesta, si las elecciones fueran este domingo el resultado sería muy parecido, con tres puntos menos para el Frente de Todos. Una buena selección de los candidatos siempre es fundamental para la posibilidad de sumar unos puntos y conseguir algunos legisladores o un diputado más. Además, como marcó Santoro, CABA es uno de los distritos grandes del país y puede aportar medio millón de votos a la cuenta final del Frente de Todos.

Es el distrito que más suma luego de la provincia de Buenos Aires, en pie de igualdad con Santa Fe. "Es una locura descuidar esos votos de esa manera", completó.

En el trabajo, el radical Martín Lousteau supera al candidato del PRO, Jorge Macri, y Santoro casi duplica en intención de voto a Lammens: 15 a 8%. Una de las cosas que se acordó en el encuentro fue que Santoro y Lammens no competirán entre ellos sino que generarán un armado de consenso. Santoro -quien últimamente hizo esfuerzos por despegarse de la imagen de "amigo de Alberto" y mostrarse como parte de un juego más amplio- es quien aparece con mayores posibilidades de convertirse en el candidato a jefe de gobierno. No se mostró proclive a que el espacio se someta a una interna que podría, imaginó, resultar desgastante.

"Evitemos descapitalizar al peronismo Si hay que ir a unas PASO, lo hacemos, pero no es lo que queremos porque no nos sobra nada", explicó. En ese esquema, Lammens -que en su haber como ministro acredita el exitoso programa Previaje, pero también una cuestionada salida de la conducción de San Lorenzo- optaría por un cargo legislativo. Igual, aclararon, en la reunión de la foto no se conversó nada sobre candidaturas.

La legisladora Neira pertenece a la agrupación que lidera el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, el Nuevo Espacio de Participación (NEP), históricamente mayoritaria dentro del peronismo porteño. Sanjuanina de nacimiento pero porteña por adopción, la inclusión de Graciana Peñafort tiene que ver con su buen vínculo con Santoro. Pero también es un guiño a Cristina Kirchner y un gesto de solidaridad con su situación judicial.

"Somos gente joven que queremos conformar un polo opositor en la Capital. Probablemente esta elección no la ganemos, pero si no empezamos a hacer algo, no vamos a volver a ganar nunca", explicó la abogada, con ganas de empezar a trabajar activamente en política. Ya aclaró en las redes que no necesitó ningún aval de la vice para participar: "Ella siempre me dio la libertad de hacer lo que quisiera y decidí ejercer esa libertad".

Un dirigente de extensa trayectoria en el distrito explicó la importancia de no enfrentarse a Cristina en la Ciudad. "El votante del Frente de Todos porteño es esencialmente kirchnerista", afirmó. Recordó internas anteriores que se definieron por una foto de la hoy Vicepresidenta apoyando a uno de los candidatos. De hecho, en otra de las encuestas aparecida esta semana, en este caso de la consultora Circuitos, puso a CFK (14,8%) por encima del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta (14,3%) y al ex presidente Mauricio Macri (10,4%) en intención de voto individual en el distrito porteño.

Como era de imaginar, la foto generó la reacción de quienes se sintieron marginados. Uno de ellos fue el ex presidente del PJ Capital y secretario del Suterh, Víctor Santa María, quien tituló la nota sobre la imagen "Más cerca de Alberto, más lejos de Cristina" en Página 12, diario propiedad del sindicato. Otra de las críticas que se le hacían al nuevo armado era que ni Santoro ni Lammens son peronistas y que buscan quedarse con la totalidad de la representación del sector en las elecciones. Por cierto, desde la campaña de 2019 quedó una enemistad entre Santa María y Lammens que parece muy difícil de resolver.

Con todo, en el nuevo armado aseguraron que no habían tenido en mente excluir a nadie sino simplemente apurar el anuncio y no dejar todo para último momento. De todas formas, deslizaron críticas para quienes dentro del Frente de Todos parecen sentirse cómodos en el rol de opositores y con interlocución privilegiada con el oficialismo macrista. "Ya llevamos 16 años de macrismo en la Ciudad, ahora Macri quiere poner al primo de candidato. ¿Cuántos años vamos a dejar que gobiernen mientras nos quedamos de brazos cruzados?", se preguntaron.

Por eso, están en el último tramo de la redacción de una propuesta electoral que los equipos de Santoro vienen trabajando desde hace meses, con muchas ideas incorporadas en su reciente gira por Europa, donde mantuvo reuniones con la dirigencia progresista de cada país. La intención es presentarla en menos de un mes. "Juntos por el Cambio tiene como cinco precandidatos a jefe de gobierno, nosotros no tenemos ninguno. Por eso apuntamos a apurar los tiempos, más allá de lo que luego se resuelva a nivel nacional que también es importante porque casi seguro que las elecciones serán conjuntas. Si la foto sirvió para movilizar a la dirigencia y que nos pongamos a discutir, ya cumplimos una parte de nuestro objetivo", aseguraron.