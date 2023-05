Tras el fallo polémico, San Juan abre las urnas sin elegir gobernador

Luego de una semana convulsionada por el fallo que suspendió la elección de gobernador y vice, la provincia deberá enfrentar una jornada cívica con dudas y desconcierto.

Será una jornada histórica para San Juan. No solo por el acto electoral en sí, sino por las dudas que hay en el electorado luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió la elección para gobernador y vice, tras las presentaciones judiciales realizadas por la oposición de Sergio Uñac para frenar su candidatura.

Además, se suma como novedad que la provincia estrena ley ya eliminó las PASO y en su reemplazo rige una similar a la Ley de Lemas. Así, San Juan abrirá las urnas de manera especial, con cuartos oscuros repletos de boletas de diferentes subagrupaciones y con figuras en la cabeza de lista que no participarán de la elección.

Es que el Tribunal Electoral definió que, como la Corte se expidió demasiado tarde, con las urnas listas en el Correo Argentino y los votos impresos y entregados a la población, las boletas serán válidas para votar, pero no se computarán las dos principales categorías.

Es por eso que una boleta puede ser cortada o no, pero lo que puede parecer sencillo puede complicarse a la hora de ingresar al cuarto oscuro. Por ejemplo, si un elector ingresa en el sobre una boleta con el rostro de Sergio Uñac, no habrá problema porque no es una figura que se contabilice al momento del recuento.

El problema aparecerá si ingresa una boleta con dos de sus candidatos a intendentes (ya que el candidato puede presentar múltiples opciones a intendentes dentro de una misma subagrupación que luego se enfrentarán al momento del recuento). Para continuar con el ejemplo, si el elector, entonces, ingresa una boleta con Emilio Baistrocchi (de la subagrupación de Vamos San Juan) y, con la intención de ingresar otra boleta con concejales, y en ese papel aparece la figura de Carlos Lorenzo (es otro de los candidatos de Uñac por la misma subagrupación para la Ciudad de San Juan), ese voto será impugnado.

Es por eso que se estima que el elector se demorará mucho más en armar su sobre dentro del cuarto oscuro. Se sabe que, en algunos distritos, habrá más de treinta opciones a intendencia. Varios del mismo frente. Esto es por la modificación de la Ley Electoral que suprimió las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que resolvía ese problema.

La intención de San Juan, básicamente, era ahorrar presupuesto en dos elecciones y por eso se dispuso concentrar todo en una sola. Esta jugada no salió como se esperaba ya que ahora, los sanjuaninos deberán esperar a conocer la nueva fecha de calendario para la próxima elección, la más importante para la provincia: la de gobernador.

Más dudas que certezas

En las redes sociales, los sanjuaninos se han manifestado dubitativos al respecto del acto electoral de este domingo. Que se suspende, que no se suspende… las noticias en los portales confundieron a más de uno. Las dudas sobre qué es lo que se va a elegir y qué no, es el común denominador de las elecciones de este domingo. Será histórico, pero en muchos sentidos, ya que no hay antecedentes en la provincia de haber realizado una elección sin la figura máxima de gobernador.

Otra de las cosas que sucedieron en la provincia en las últimas horas, para sumar a la larga lista, tiene que ver con que hubo un rediseño de las mesas en escuelas de la localidad de La Bebida por ser consideradas no aptas para ser utilizadas. Esto es porque la infraestructura no estaba en condiciones. La sumatoria de establecimientos y el reacomodamiento de mesas fue también un dato transversal en la elección, ya que la cantidad de electores subió considerablemente con respecto a la última elección.

Este domingo, hay 603.276 electores habilitados, con 1.795 mesas y 234 escuelas habilitadas para votar.

La última presentación

Con respecto al fallo de la Corte Suprema, todavía resta saber qué es lo que resuelve el máximo tribunal al respecto de este tema. En San Juan, el máximo mandatario involucrado en el entuerto, Sergio Uñac, reveló que la Corte nunca lo notificó sobre su impedimento a la candidatura, sino más bien que la notificación llegó a las oficinas de la provincia. “El ciudadano Sergio Uñac, como candidato, no como gobernador, no ha recibido ninguna notificación. He visto vulnerados mis derechos como ciudadano”, dijo el mandatario.

Mientras tanto, quien apura con una nueva presentación la definición de la Corte Suprema es el candidato Sergio Vallejos, quien este viernes solicitó al máximo tribunal que se expida sobre la candidatura del gobernador y levante la suspensión electoral para la categoría de gobernador. Esto es porque se especula que la Corte no resolverá antes de que cierren los plazos para la presentación de candidatos de las provincias a las elecciones nacionales.

Sobre esto Uñac fue claro en decir que “no me arrodillo ante nadie. Si me quieren bajar, que me bajen”. Aunque, fue claro en asegurar que, por su cuenta, no se bajaría de la candidatura.