"Todo vuelve": el mensaje detrás del video que Malena Galmarini subió a las redes

Un video sugestivo de la titular de AySA despertó especulaciones sobre un posible ingreso de Massa al gabinete nacional. A qué apunta Malena.

La titular de AySA, Malena Galmarini, compartió un video que despertó varias suspicacias en las redes sociales. Allí, la esposa de Sergio Massa recordó un viejo spot publicitario de la campaña del ex intendente de Tigre, cuando el Frente Renovador recién se había conformado. Con música de Axel e imágenes del dirigente recorriendo el municipio que supo gobernar, reza: "Todo vuelve/todo lo que das la vida te devuelve/si hacés el mal te vuelve/y si das amor también". El sentido, aseguran al lado de Galmarini, sería diferente al que le atribuyen.

"Atrapada por el insomnio me dispuse a ordenar la biblioteca audiovisual de mi teléfono… me topé con esta “perlita. Todo vuelve, todo pasa, todo llega. Una remera que diga…" publicó Malena en sus redes sociales, y varios se preguntaron si no era el preanuncio de una eventual llegada de su esposo al gabinete nacional, algo que se viene rumoreando y se espera que se confirme (por sí o por no) tras la llegada de Silvina Batakis desde Estados Unidos este jueves. Massa fue titular de la ANSES y jefe de gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2008. Reemplazó, en aquel momento, al hoy presidente Alberto Fernández.

Entonces, ¿Massa "vuelve" al Poder Ejecutivo nacional? Desde el entorno del presidente de la Cámara de Diputados se despegaron de la publicación de Galmarini, y cerca de la funcionaria nacional aseguran que habría que mirar a la política local más que a la Casa Rosada. Más precisamente, al terruño original del massismo: el partido de Tigre y sus intenciones de ser candidata a intendenta por ese municipio bonaerense en el año 2023.

Fuentes cercanas a la presidenta de AySA señalaron a El Destape que, si bien puede interpretarse un guiño nacional en este contexto, el mensaje apunta a las recorridas que vienen haciendo con obras en el municipio de la Primera Sección Electoral y su deseo de comandar el palacio municipal para así suceder a Julio Zamora. Detallan que todas las imágenes del video que subió ocurrieron en Tigre, en donde, según el entorno de Galmarini, los vecinos recuerdan de buena manera la gestión del hoy titular de Diputados. De ahí el juego con "volver".

Esperan a Batakis para definir cambios en el gabinete nacional

Según consignó Fernando Cibeira en este medio, con la vuelta de Batakis desde Estados Unidos quedará abierto el compás de espera para el anuncio de medidas económicas y de un cambio de gabinete que el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner consensuaron el fin de semana pasado en Olivos. Una de las decisiones fue adelantada el martes por el Banco Central, al crear un nuevo instrumento para inducir a los productores agropecuarios a liquidar su cosecha de soja. El fortalecimiento de las reservas en dólares es visto hoy como el objetivo primordial por parte del equipo económico. En cuanto a los cambios de nombres, en medio del hermetismo que prevalece en la Casa Rosada, confirmaban la llegada de Sergio Massa a la jefatura de Gabinete pero había versiones encontradas respecto a otros movimientos.