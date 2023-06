Scioli, tras el comunicado del PJ bonaerense: "Yo no soy títere ni candidato de nadie"

El precandidato a Presidente aseguró que su participación en las PASO "no es un tema de cartel". Lo hizo en respuesta a las expresiones del partido presidido por Máximo Kirchner horas antes de la inscripción de los frentes.

El embajador argentino en Brasil y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Daniel Scioli, aseguró que su participación en las elecciones 2023 “no se trata de un problema de cartel” sino de "responsabilidad y compromiso con el país”. Su mensaje fue en respuesta al durísimo comunicado del Partido Justicialista bonaerense que encabeza Máximo Kirchner. "Yo no soy títere ni candidato de nadie", respondió para desligarse de las acusaciones de que su nombre lo impulsa Alberto Fernández.

“No hablo de temas obvios a esta altura de mi vida, pero no es una cuestión de cartel, es una cuestión de responsabilidad y compromiso con el país y una misión y un propósito que tengo de no solo integrar la diversidad de nuestro espacio, sino que quiero sumar a otros argentinos”, respondió Scioli en declaraciones a Urbana Play, al ser consultado sobre el comunicado emitido ayer por el PJ bonaerense que conduce el diputado Máximo Kirchner.



Horas antes del cierre de la presentación de alianzas y frentes en la justicia, el PJ bonaerense afirmó que aceptaba la propuesta del espacio de Scioli sobre el piso de participación en la interna, pero sostuvo que estos requerimientos eran “un problema de cartel, abundancia de vanidades”.

Sobre el nuevo nombre de la coalición que reemplazará al Frente de Todos (FdT) en las PASO, sostuvo que le gusta Unión por la Patria y que todos los espacios “coincidíamos que había que cambiarlo si queríamos hacer algo superador”. Y agregó: “Tenemos que hacer honor a la patria y la unidad de la que tanto se habla, está garantizada al final del camino de las PASO”.

En el equipo de trabajo de Scioli podría sumarse el exministro de Producción, Matías Kulfas, y el exministro de Economía, Martín Guzmán, dos exfuncionarios del Gobierno del presidente Alberto Fernández. Al respecto, expresó: “Yo tengo un estilo de trabajo que escucho a todos los especialistas y luego tomo yo la decisión. Mi eje central de gobierno será el desarrollo productivo y Matías (Kulfas) tiene una gran experiencia que cuando le tocó gestionar, él puso en marcha una reindustrialización del país que ahora estamos viendo los resultados”. En esa línea, destacó: “Hablo con él (Kulfas), como hablo con Martin Guzmán. Todos aportan sus ideas y sus experiencias. Tengo una muy buena consideración de ellos”.

Con respecto a su posible rival en la interna del oficialismo, Scioli prefirió no mencionar a ninguno y remarco: “Lo mío no es contra alguien, sino que es a favor del país. El día después vamos a estar todos juntos porque nos necesitamos. Quien va a competir, no lo sé, pero yo no descalifico a nadie”.

En diálogo con Futuröck, Scioli expresó su satisfacción: "Hubo tensiones pero se logró el objetivo, que la gente ordene las candidaturas en las PASO". Ante las presiones del kirchnerismo para que admita que es el candidato del Presidente, lanzó: "Yo no soy títere ni candidato de nadie".