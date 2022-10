Rossi, sobre las elecciones 2023: "Las PASO no se tienen que tocar"

El interventor de la AFI afirmó que las PASO son una "buena herramienta" y que deberían celebrarse el próximo año. Además se refirió a la actualidad de la causa por el atentado a CFK.

El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, habló de la necesidad de que Argentina cuente con servicios de inteligencia, sobre todo luego del atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Para un Estado no tener inteligencia es casi lo mismo que hacer mala inteligencia. Porque si no tenés inteligencia propia dependés de que lo hagan los privados o peor aun vas a dependes de la información que te den otros países, que te van a dar la que sea de interés para ellos", explicó Rossi en diálogo con El Destape Radio.

Sobre el atentado a Cristina y las últimas investigaciones que vinculan el hecho con el accionar de Revolución Federal, Rossi opinó: "Yo creo que Revolución Federal es un grupo extremista político de derecha violento y sus prácticas políticas atentan contra el sistema democrático". El interventor de la AFI celebró la manera en que el juez Martínez de Giorgi está llevando adelante la investigación.

Rossi repuso como fue el proceso por el cual presentaron una denuncia contra Revolución Federal a partir de haber participado en una reunión virtual en Twitter Space en la que Jonathan Morel, referente de ese espacio, dijo "si no me conocieran los chicos de la Cámpora yo me infiltraría y después paso a la historia". "Es exactamente lo mismo que pasó 7 días después", explicó Rossi.

Rossi también se refirió a la discusión que está sobre la mesa en los últimos días respecto a si es conveniente hacer PASO o no el año próximo. En ese sentido, Rossi sostuvo que, en su opinión, "las PASO no se tienen que tocar". "Es una posición histórica, primero porque voté esa ley y además porque me parece una buena herramienta".