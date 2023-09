A dos meses de las elecciones 2023, Rossi pidió salir a debatir: "No nos podemos quedar de brazos cruzados"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria le habló a la militancia, pidió debatir "respetuosamente" y cuestionó a La Libertad Avanza.

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Agustín Rossi, convocó el jueves a la militancia a "provocar el debate" contra las consignas de las fuerzas opositoras La Libertad Avanza (LLA) y Juntos por el Cambio (JxC), y definió como principal objetivo "político" del oficialismo "devolverle poder adquisitivo a los trabajadores".

Rossi llamó a "provocar el debate" en todos los órdenes de la vida social, al advertir que a la "ultraderecha" que representa Javier Milei, de LLA, "se le gana debatiendo". "Hay que debatir en cada uno de los rincones, interpelarlos respetuosamente, sin subestimar a nadie pero sí decir las verdades; no nos podemos quedar de brazos cruzados", arengó el funcionario al hablar para dirigentes y militantes desde la sede nacional del PJ, en la calle Matheu 130 de la Capital.

Durante su discurso, que tuvo invitados de manera presencial y virtual, el ministro coordinador señaló que los libertarios "vienen con un planteo de subvertir todo lo que imaginamos como sociedad en Argentina", y puso como ejemplo la propuesta de arancelamiento de la educación pública. "Cuando dicen que van a privatizar y ponerle precio a al escuela primaria, y que no van a hacerla obligatoria, quiero recordarles que la ley 1.420 de educación obligatoria, laica y gratuita data de 1884, y gobernaba Julio Roca y el ministro de Educación era (Domingo) Sarmiento", evocó.

Rossi sostuvo que cuando su compañero de fórmula, Sergio Massa, "plantea al conjunto de la sociedad argentina que, en el caso de ser presidente, va a convocar a un Gobierno de unidad nacional, más amplia que la coalición electoral, está diciendo que hay una cantidad de valores sobre los cuales se construyó Argentina en los últimos 150 años y que no son propiedad exclusiva de nosotros". Y eso, dijo, es lo que Milei "viene a impugnar con clichés, frases hechas y con fracasos a lo largo y ancho de todo el mundo, como el sistema de vouchers" para las escuelas, acotó.

Rossi alertó que el modelo de Gobierno de LLA "tergiversa absolutamente lo que significa el funcionamiento de la sociedad argentina", y calificó a la iniciativa de dolarización como "mentirosa" porque, dijo, "deja traslucir, con aquella memoria de la convertibilidad, que un peso es un dólar", cuando, al establecerse un tipo de cambio diferencial entre ambas monedas, "el empobrecimiento va a ser absoluto".

Rossi sintetizó las propuestas de UP en el fomento del "crecimiento económico que genere trabajo" para que todos los argentinos "cobren lo que se merezcan, puedan llevar el pan a su casa e irse de vacaciones cuando tengan que irse de vacaciones", además de que, subrayó, el "principal objetivo político de una próxima gestión es devolverle el poder adquisitivo a los trabajadores". También propuso sumar la agenda del sector monotributista, las asignaciones para sectores informales de los trabajadores y una mayor equidad en las tareas de cuidado, entre otros puntos.

Qué dijo sobre el intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Antes de comenzar su discurso, Rossi recordó que el viernes se cumple el aniversario del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, un hecho que, dijo, "tiene relación con lo que significa el proceso electoral que estamos transitando".

El funcionario recordó que ese atentado "significó la vuelta de la violencia política, que estuvo precedida por años y años de discurso de odio, estigmatización, descalificación y de la aparición de una cantidad de grupos con muchísima violencia, que no quedaban solamente en lo verbal", como el caso de Revolución Federal. "No por casualidad todos esos grupos hoy expresan su posicionamiento político detrás de la posición de ultraderecha" de LLA, advirtió Rossi, al considerar que "no se puede disociar una cosa de la otra".

