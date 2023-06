Rossi cruzó a gobernadores que piden candidato único: "¿Con el invisible?"

El jefe de Gabinete y también precandidato presidencial sostuvo que respeta la opinión de los gobernantes pero que "le parece autoritaria la exigencia de una lista de unidad".

El jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, se refirió al documento firmado por los gobernadores que exigieron "unidad y consenso" dentro del Frente de Todos y señaló que le "merece todo el respeto la opinión de todos los gobernadores” pero que le "pareció autoritaria la exigencia de una lista de unidad".

En diálogo con El Destape Radio, el también precandidato presidencial planteó que “si no hay un candidato de consenso es porque no hay un dirigente que mida 25, 28 o 30 puntos por sí solo”. Sostuvo que “lo lógico, lo razonable, al contrario del camino que piden los Gobernadores, es ponerse en otro lugar. Es garantizar la participación lo más amplia posible en las PASO”.

“Las encuestas, que todos miramos, muestran que con uno o dos candidatos, el Frente de Todos no llega a 30 puntos. Si le agregás 4 o 5 candidatos, pasa los 30 puntos y llega casi a los 35. Sería extraña una lista de unidad ¿Con quién, con el candidato invisible?”, lanzó haciendo referencia a un rumor que había trascendido sobre un posible candidato desconocido que iba a poner la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Los consensos no se imponen a sangre y fuego ¿El 23 de junio a las 23.59 puede aparecer? Sí. Porque hay que ser respetuoso de los procesos pero hoy no es ese el escenario”, reflexionó.

Los trece gobernadores del peronismo reunidos en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) publicaron un comunicado diciendo que "Todos exigimos unidad y consenso". El vocero de la reunión, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, explicó que se pedirá "una definición" sobre una candidatura única. "No podemos distraer esfuerzos en discusiones estériles que solo conducen a divisiones", sentencia el breve documento. Los gobernadores anticiparon que crearán una comisión de acción política para redactar un plan de gobierno, pero también para garantizar el "carácter federal" de la oferta electoral del Frente de Todos.

Ante esto, Rossi planteó que sabe a quién está destinada esa exigencia. "No me pareció razonable esa exigencia”, lanzó y cerró: “No encuentro los argumentos para que no haya una PASO. La mayoría de los Gobernadores adelantaron la elección. No veo cómo una PASO pueda generar tensión".

Fueron 13 los gobernadores que se acercaron pasado el mediodía hasta el CFI: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El tucumano Juan Manzur se comunicó vía zoom, el puntano Alberto Rodríguez Saá está alejado del oficialismo, así que el único ausente fue el santafesino Omar Perotti, enojado con la cúpula del Frente.

En el breve documento posterior de los gobernadores en cinco oportunidades se menciona la palabra "federal", algo que los mandatarios sostienen que le falta a la oferta del Frente de Todos. Quedó claro que esperan que el candidato a vice sea un representante del interior.