Reelección de intendentes: la Legislatura los habilitó para presentarse en 2023

Tras un acuerdo entre sectores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se aprobó la ley. El Frente Renovador y legisladores que responden a Vidal no acompañaron. Ahora, el primer periodo de los jefes comunales será el que comenzó en 2019.

Tras semanas de debate y reuniones en distintos ámbitos de poder en la provincia de Buenos Aires, la Legislatura bonaerense modificó la ley de la reelección de los intendentes y, a partir de ahora, se tomará como primer periodo de los jefes comunales el que comenzó en 2019. De esta manera, quedaron habilitados todos los y las intendentas para presentarse a ser reelectos en 2023.

La Cámara de Senadores fue la que le dio media sanción a la modificación de la ley de la reelección de los intendentes. Trató los proyectos de Juan Pablo Allan y Joaquín de la Torre (Juntos), y de Gabriela Demaría (Frente de Todos) que proponían la modificación a la ley de las reelecciones y, con se dio por 36 votos a favor, 8 en contra, una abstención y una ausencia.

En la Cámara baja provincial para tratar el proyecto se necesitaban los dos tercios. Por 68 votos positivos y 24 negativos de los 92 legisladores presentes, la media sanción se trató y se convirtió en ley por mayoría simple, es decir la mitad más uno. En ambas Cámaras, el Frente Renovador y legisladores que responden a Vidal no acompañaron.

A la hora de comenzar con la discusión, el senador Juan Pablo Allan detalló que “este proyecto tiene como objetivo mejorar una ley”, ya que “la Ley ha demostrado en la práctica una deficiencia en una parte del texto de la ley combinado con el decreto de su reglamentación”.

“Ahora dos mandatos no son 8 años son 6 años. Por ejemplo, quien asumió en 2015 y haya sido reelegido en 2019, y haya tomado licencia o renunciado en 2021, ese mandato no cuenta como tal y se puede presentar en 2023. La ley tiene que ser mejorada y esto es un cerrojo a la ley”, señaló.

Dentro de Juntos, el senador Owen Fernández votó en contra y argumentó que “con la ley habíamos cortado un camino de eternidad dentro del poder. Esto es un retroceso en la credibilidad política”. Su par Walter Lanaro también votó en contra y fue sumamente crítico con su bloque: “Que 20 hayan encontrado la forma de gambetear la ley no puede habilitar a otros 80 a una reelección. No podemos dar marcha atrás; vergüenza nos tendría que dar lo que estamos haciendo”.

En tanto, el legislador de la Coalición Cívica Andrés de Leo dijo: “Esta modificación no queda garantizado que le pongamos un cerrojo definitivo a las reelecciones. Lo que evitamos en 2016 hoy se está modificando”. En ese sentido reconoció que “es cierto que hubo un decreto reglamentario que claramente constituye un error”, pero a pesar de ello votó en contra.

Finalmente, desde el Frente de Todos, Gustavo Soos remarcó que “hubo planteos judiciales y seguramente, si continuábamos con esta ley se iban a seguir sucediendo". Y marcó: "Las leyes tienen que ser autosuficientes”. En la misma línea, la presidenta del bloque oficialista, Teresa García señaló que “mal hacemos con exaltarnos con temas que se ponen de moda. No quiero que quede en el aire que había dos posturas con esta ley porque no es así”. En ese sentido, finalizó: “Creemos en la voluntad del pueblo para cambiar o no a quienes los gobiernan”.

La votación en Diputados

En la Cámara baja provincial, para poder tratar la media sanción se necesitaron los dos tercios de los presentes. Por 68 votos positivos y 24 negativos de los 92 legisladores presentes, la media sanción se trató y se convirtió en ley por mayoría simple, es decir la mitad más uno. El Frente Renovador y diputados y diputadas del espacio de María Eugenia Vidal votaron en contra.

Por su parte, el vidalista Alex Campbell, dijo que “esto es borrar con la mano lo que escribimos con el codo”, y pidió “coherencia” a los presentes. El diputado Guillermo Castello, del espacio de José Luis Espert, comparó la ley con el “chavismo”, con “Nicaragua” y “Maduro”, ya que según explicó, “hay que ponerle un límite a los poderes de la sociedad”. Desde el massismo, la diputada Valeria Arata remarcó que “el Frente Renovador no acompañará la ley”.

Desde el Frente de Todos, la diputada Susana González explicó: “No es un frase hecha que el pueblo es soberano y que la forma de generar la alternancia la tiene el pueblo con su voto”. “Si vamos a poner límites hagámoslo en donde no hay límites y es en la justicia. Yo no le puedo decir a mis vecinos de la ciudad de Ensenada si el intendente tiene que tener alternancia o no porque la gente lo votó”, afirmó.

Además reprochó que diputados y diputadas de Juntos hablaran que la ley vigente sea “un atajo del peronismo”: “Tomar atajo para mi es preconstituir prueba en una mesa judicial para armar causas. Eso es tomar atajos”, dijo González en referencia a la denuncia penal de la AFI presentada horas atrás.

Por su parte, el massista Rubén Eslaiman: “Si la ley se hubiera reglamentado como correspondía hoy no estaríamos votando esto nuevamente. Creemos firmemente en la alternancia de cargos selectivos; y como dijo mi amigo y conductor Sergio Massa ‘nadie debe sentirse sorprendido porque es una posición que hemos sostenido siempre y no vamos a borrar con el codo lo que hemos escrito con la mano’”.

Finalmente, Walter Abarca reclamó que “la legislatura tiene que discutir un tema central como es la autonomía de los municipios. Celebro que el presidente del bloque de Juntos, el radical Maximiliano Abad, pidiera una convencional para declarar la autonomía de los municipios. En los fundamentos coincidimos ampliamente”.

“Tenemos el 30% de la población viviendo en el 90% del territorio, y el 70% de la población restante vive en el 10% restante. Es imposible trazar políticas iguales cuando somos tan distintos, por eso es central transitar el camino dela autonomía de los municipios”.

Desde Juntos, el presidente del bloque, Maximiliano Abad, remarcó a los gritos y en menos de cinco minutos que “nosotros queremos límites a las reelecciones y por eso nos hacemos cargo y acompañamos”. Entre aplausos de algunos legisladores, Abad se refirió a la reglamentación y a la posibilidad que ésta abría a las reelecciones. Para modificar ello es que “acompañamos esta ley”.

El cierre del debate lo dio el presidente del bloque del Frente de Todos, César Valicenti: “Hoy se pone en valor la política, porque una forma es respetar la disidencias dentro de los frentes políticos. Vergüenza deben tener aquellos que resuelven las disidencias escuchándose, espiándose y armándose causas”, remarcó.

El proyecto de Ley

La Ley Orgánica de las Municipalidades tendrá modificado el artículo 3 que determinará que “el Intendente y los concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos ni ocupar el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente. El Concejo se renovará por mitades cada 2 años”.

El artículo 7°, cuestionado y en el eje de la discusión quedará de la siguiente manera: “Los mandatos de intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 y 2021 serán considerados como primer período a los efectos de la aplicación de la presente Ley”.

También se modificará la Ley N° 13688 - Ley de Educación- que quedará redactado: “Los consejeros escolares duran 4 años en sus funciones renovándose por mitades cada 2 años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente.

Habrá además un número de consejeros escolares suplentes igual al de titulares. El número de Consejeros Escolares por Distrito varía de 4 a 10, de acuerdo a la cantidad de Establecimientos Educativos Públicos existentes de acuerdo a la siguiente escala: hasta 60 Establecimientos Educativos 4 Consejeros; desde 61 hasta 200 Establecimientos Educativos con 6 consejeros.; desde 201 hasta 350 Establecimientos Educativos con 8 consejeros, y desde 351 Establecimientos Educativos con 10 consejeros”.

Con los y las legisladoras también habrá cambios. Se incorporará el artículo 13 bis a la Ley N° 5109 y será: “Los Diputados y Senadores podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente”.