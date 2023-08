Patricia Bullrich se coló en la fila para votar en las elecciones 2023 y reaccionaron con un grito impensado

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio fue a votar a La Rural pero evitó hacer la fila y la gente presente se enojó. Después tuvo dificultades para votar con la boleta electrónica.

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, emitió su voto en La Rural por las elecciones 2023 pero protagonizó una situación incomoda luego de que se acerque a la mesa sin hacer la correspondiente fila. Varias de las personas presentes se lo hicieron saber a los gritos.

"Estamos antes", se escuchó decir a los votantes presentes que apuntaron contra la dirigenta del PRO que llegó a votar con dos paquetes de facturas para las autoridades de mesa. Denunciaron que se coló en la fila para votar más rápido.

Luego del voto tradicional, Bullrich presentó dificultades para emitir su voto en la elección porteña y luchó con la máquina de la Boleta Única Electrónica que debió ser intervenida por un técnico, que durante 15 minutos intentó solucionar el problema.

El problema para votar con la boleta electrónica de Bullrich se dio en el marco del planteo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini, quien denunció problemas con el sistema.

En este marco, la ex ministra de Seguridad macrista y precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio cuestionó el voto electrónico en CABA. Probó siete veces y le tuvieron que cambiar la máquina.

"Yo votaba una lista y terminaba saliendo otra lista que no era la que yo quería votar", contó después y agregó que luego tampoco le imprimía la boleta.

Tras salir de la Rural, Bullrich dialogó con la prensa y manifestó: "Quería votar una lista y me imprimía otra". Y agregó: "la votación en la Ciudad de Buenos Aires fue un desastre". Además, contó un momento incómodo cuando la ayudaron: “Los técnicos vieron mi voto. No podían no verlo.”

Este domingo, todo el país vota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir a los candidatos que participarán en la elección general del 22 de octubre. Union por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza son los tres principales partidos.

En las PASO se elegirá a quiénes competirán en las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Asimismo, los distritos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos celebran sus propias PASO locales, mientras que la provincia de Santa Cruz realiza su elección general, para definir gobernador, diputados provinciales y municipales.

Elecciones 2023 en CABA: con boleta electrónica y papel, cómo se vota en la Ciudad

Cómo se vota en CABA

1. Le das tu DNI a la autoridad de mesa y recibís un sobre vacío.

2. Pasás detrás del biombo, elegís la boleta de papel con el precandidato a presidente y la guardás en el sobre.

3. Volvés a la mesa y lo ingresás en la urna correspondiente.

4. La autoridad de mesa te entrega la boleta electrónica, a la cual le corta un troquel.

5. Colocás esa boleta en la máquina para votar jefe de Gobierno y los otros cargos que correspondan: se va a poder elegir por agrupación política o por candidatos, que vendría a ser el corte de boleta.

6. Confirmás tu voto en la pantalla, imprimís la boleta electrónica, verificás la voto y la doblás por la mitad.

7. Al salir, la autoridad de mesa a cortar el otro troquel de la boleta electrónica y la ingresás en la otra urna.

8. Firmás el padrón y te dan la constancia