Massa y Kicillof encabezarán un acto en Ensenada y se espera por la presencia de Cristina Kirchner

El candidato y ministro junto al gobernador bonaerense hablarán ante la militancia de Unión por la Patria. La vicepresidenta está invitada, pero todavía no se confirmó que vaya a estar.

Este miércoles 27 de septiembre Sergio Massa y Axel Kicillof realizarán un mega acto peronista en la cancha de Cambaceres, en Ensenada. Los candidatos a Presidente y a gobernador de Unión por la Patria (UP) hablarán a la militancia en el distrito que gobierna Mario Secco. Los dirigentes se volverán a mostrar unidos y organizados de cara a la recta final de la campaña para estas elecciones 2023. Expectativa por la posibilidad de que asista Cristina Kirchner.

Desde hace varios días la dirigencia política viene convocando a la militancia a asistir al mismo. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, es uno de los que promocionó el acto en sus redes sociales y lo siguieron varios ministros y ministras del gobierno provincial.

Según establece el cronograma electoral, a partir del 27 del corriente comienza la “prohibición de la publicidad de los actos de gobierno susceptibles de promover la captación del voto”. Los oficialismos podrán hacer actos partidarios, pero no inauguraciones de obras.

Sergio Massa junto a Axel Kicillof

Cómo será el acto

Desde las 15 se podrá ingresar a la cancha de Cambaceres, ubicada en camino Rivadavia y Quintana, Ensenada. Habrá tres únicos oradores: Mario Secco, intendente del distrito y organizador del acto, Axel Kicillof y Sergio Massa. El jefe comunal local afirmó que el acto será "muy fuerte y multitudinario" y servirá para "relanzar la campaña" en la provincia de Buenos Aires bajo el lema "Todos y Unidos".

"Vamos rumbo a la reelección de nuestro gobernador Axel Kicillof que ha hecho todos los méritos suficientes para ser elegido nuevamente en la provincia de Buenos Aires por todos los bonaerenses", destacó Secco a Télam Radio. En tanto señaló que "la militancia se está uniendo y apoyando nuestra lista de unidad para ser más competitivos y llegar al 22 de octubre con un triunfo contundente, para revertir ese escenario de las PASO que no nos agradó para nada".

Según detallaron a El Destape desde la organización del evento, se esperan más de 20 mil personas. “La idea es que esté todo el mundo, que no falte nadie”, definieron. Sobre la presencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, manifestaron que “de momento no sabemos nada”. Al respecto varios dirigentes, desde Axel Kicillof en adelante, remarcaron a lo largo de estos días que “Cristina siempre está”, y que no necesitaba de ninguna invitación en particular para asistir.

La principal dirigente del peronismo se mostró el sábado pasado tras dos meses de hermetismo, en una charla magistral en el Aula Magna de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en el marco de la reedición del libro “De castas, herencias, derrumbes y futuro”, de Néstor Kirchner y Torcuato Di Tella.

Respecto de las presencias en el acto en Ensenada, habrá “intendentes, gremialistas, autoridades de provinciales, nacionales, y movimientos sociales”. Por supuesto que no faltará el color de la militancia, por lo que en los alrededores del estadio se venderá merchandising del peronismo, choripanes, y habrá mucha música de la emblemática fuerza política.

Casa por casa, voto por voto: la campaña de UP en la provincia de Buenos Aires

A 26 días de las elecciones generales, el gobernador bonaerense no afloja y se centra en su exhibir su gestión. Según pudo averiguar este medio, “el objetivo central es llegar a los 4 millones de votos (unos 42 puntos aproximadamente)”, es decir un millón más de los que sacó en las PASO.

Con esa cifra, Kicillof le daría “un fuerte impulso a Sergio Massa para ingresar a un eventual balotaje”. La idea de militar la boleta completa y desde cada municipio se mantiene firme e intacta.

Axel Kicillof en un acto de Unión por la Patria

Bajo la premisa “equipo que gana no se toca” en el último tramo de la campaña, el mensaje será mostrar un futuro cercano, palpable y posible. “Somos la única fuerza que promete algo concreto para la provincia de Buenos Aires”, remarcan una y otra vez desde el entorno del mandatario en referencia a las propuestas de Kicillof por encima del resto de los candidatos y candidatas.

Por esos días, el dirigente estuvo en distritos clave de la costa bonaerense, ya que UP hizo muy buenas elecciones. Visitó Villa Gesell, en donde si bien el actual intendente Gustavo Barrera (UP) no quedó primero en las PASO, muy probablemente el dirigente dé vuelta el resultado y retenga la ciudad. Otra de las ciudades en donde la elección puede ser mejor y hasta se pueden recuperar para el peronismo son Olavarría (UP ganó las PASO con 38,19% de los votos) y La Plata. “Julio (Alak) está dos puntos abajo”, confesó a este medio un funcionario provincial. La disputa es mano a mano con Julio Garro, el intendente de Juntos por el Cambio que gobierna la capital bonaerense hace ocho años. El final está abierto.