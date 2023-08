Massa hace planes en su doble rol de ministro y candidato

A la espera de la definición definitiva de la estrategia, el candidato divide su cabeza entre el palacio de Hacienda y el bunker de Bartolomé Mitre. Seguirá en su doble rol pese a los rumores que se intentaron instalar en las últimas horas. ¿Viaja a Estados Unidos?

Massa no deja el Ministerio en medio de la campaña

Mientras se espera la definición definitiva de la estrategia, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, divide su cabeza entre el palacio de Hacienda y el búnker de Bartolomé Mitre. Esta semana hubo movimientos intensos en el comando de campaña de UP. También reuniones en provincia de Buenos Aires, lideradas por uno de los jefes de campaña del peronismo en PBA, Martín Insaurralde, con los intendentes en el foco.

"Tenemos que mover todo en octubre. Hubo lugares donde se hizo poco y nada", hace autocrítica un armador de Provincia ante El Destape. En el peronismo creen que hubo municipios donde no hubo un casa por casa intenso y no se movilizó lo suficiente a los votantes (no se "remiseó").

Massa necesita potenciar su caudal en PBA y para ello es clave la participación, que la gente vaya a votar. "Muchos de los que no fueron a votar son nuestros. Están enojados con todo el quilombo que hay", reflexionó esta misma fuente. Esta semana hubo encuentros de alto voltaje después del cachetazo del domingo. La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió en su despacho el lunes al jefe de campaña, Eduardo "Wado" de Pedro. Allí se analizó todo el panorama electoral.

Además, hubo varias reuniones de Massa con Alberto Fernández desde el lunes a hoy, en todas las sedes. En la Casa Rosada, en el Ministerio de Economía y en la Quinta de Olivos, el Presidente y el funcionario candidato sacaron conclusiones del efecto Milei. La economía, que está al rojo vivo, también estuvo en el centro del encuentro.

En las últimas horas giró un rumor rápidamente desmentido: que Massa podría dejar el Ministerio para dedicarse de lleno a la campaña. No sucederá. El ministro seguirá siendo ministro y candidato en partes iguales.

El primero que nombró esa posibilidad fue el diputado Eduardo Valdés, aunque luego salió por las dudas a desmentirlo. "Le pido a Massa que se dedique de lleno a la campaña y deje el ministerio", había pedido en una entrevista televisiva. Sin embargo, luego en una radio expresó: "Me gustaría tenerlo de candidato tiempo completo. Nunca fue la idea reprocharle nada".

Este martes se informó desde el Ministerio que Massa viajará a Washington para terminar de sellar los desembolsos del Fondo Monetario Internacional por 10 mil millones de dólares. Sin embargo, en las últimas horas se puso en duda ese viaje por la campaña. ¿Irá finalmente el ministro a Estados Unidos o solo viajará su equipo?