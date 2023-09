Elecciones 2023: Lula le advirtió a Biden sobre Milei y le dijo que "la democracia corre peligro"

El presidente de Brasil se refirió al candidato argentino de La Libertad Avanza en un encuentro con el mandatario estadounidense en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El ascenso del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei de cara a las elecciones 2023 de Argentina, fue uno de los temas en el cónclave entre los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil y Joe Biden de Estados Unidos este miércoles en Nueva York.

"La democracia corre peligro porque la negación de la política hace ocupar espacios a sectores extremistas, como ya ocurrió en Brasil, como está ocurriendo en Argentina y en otros países", dijo Lula en un discurso durante un encuentro con Biden, en el marco de la firma de un pacto contra la precarización de las relaciones laborales.

Lula se refirió durante la reunión con Biden a la victoria electoral que lo colocó en la Presidencia por tercera vez tras vencer al ultraderechista Jair Bolsonaro, aliado del ex mandatario Donald Trump, líder global de ese sector de la extrema derecha. Al hablar de democracia, Lula aseguró que en Brasil "la esperanza venció al miedo", en referencia a su victoria electoral.

La reunión forma parte de un inédito pacto para valorizar el rol de los trabajadores y los sindicatos en Estados Unidos y Brasil contra la precarización laboral que firmaron Lula, ex sindicalista metalúrgico, y Biden, histórico líder del Partido Demócrata, fuerza vinculada a las centrales gremiales estadounidenses.

Lula había alertado sobre el ascenso de la extrema derecha a nivel mundial durante el discurso que ofreció el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). En su discurso, el mandatario brasileño vinculó el fracaso del neoliberalismo económico al ascenso de las extremas derechas en el mundo.

"El neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que aqueja a las democracias actuales. Su legado es una masa de gente desheredada y excluida. Entre sus escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política y venden soluciones tan fáciles como equivocadas", dijo el mandatario brasileño, que advirtió ante la Asamblea de la ONU que "muchos han sucumbido a la tentación de sustituir un neoliberalismo fallido por un nacionalismo primitivo, conservador y autoritario".

Lula le brindó respaldo al gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se hizo extensivo al candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa. “Dejá de juntar dólares y juntá votos”, le pidió el mandatario brasileño al ministro de Economía en el encuentro que tuvieron en agosto en el Palacio de Planalto.

Por su parte, Milei, que se impuso en las PASO como el precandidato más votado, anunció que en caso de ser electo, dará por finalizado el comercio exterior con Brasil y con China, dos de los principales socios comerciales de Argentina, a los que tildó de "comunistas".

"De hecho, no solo voy a hacer negocios con China, sino con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los comunistas no entran ahí. China, (y los presidentes de Rusia Vladimir) Putin y Lula no entran ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente, ser los defensores de la libertad, la diversidad, la democracia y la paz. Entonces, desde el estado no vamos a promover ninguna acción con comunistas ni socialistas", señaló Milei en una entrevista con el periodista de derecha estadounidense Tucker Carlson.

Con información de Télam