La sorpresiva frase electoral de Alberto Fernández por la interna en el Frente de Todos

El presidente hizo referencia a cómo definirá sus representantes electorales el Frente de Todos y expreso su confusión ante el pedido de candidato único de algunos sectores de la coalición oficialista.

El presidente Alberto Fernández analizó el escenario político a meses de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y cuestionó el pedido de candidato único de algunos sectores del Frente de Todos. Recordó que bajó su candidatura para permitir una interna en la coalición oficialista.

En una entrevista con estudiante del Colegio Nacional Buenos Aires, el mandatario aclaró su decisión de bajarse de la competencia electoral y sostuvo: “Yo no soy importante, importante es un proyecto político, y ese proyecto reclamaba una PASO”. Sin embargo, cuestionó a los sectores que "le planteaban que someterse a una PASO con el presidente participando era muy complejo porque el presidente maneja los resortes del estado y tenía ventaja", y ahora son los que plantean candidato único.

"Yo no me creo imprescindible, creo que en favor del espacio a mi no me cuesta nada dar un paso al costado, yo soy presidente por un deber militante y si por ese deber tengo que volver a ser militante soy militante”, continuó. Pero admitió: “Me confunde que cuando me bajo me dicen que no quieren que haya PASO, ¿no era que querían que me baje para que haya PASO? Ahora creo que las cosas se van ordenando y es un tiempo político de convulsión, un poquito de convulsión en el peronismo es natural también”.

En este sentido, hizo referencia a cómo seguirá su carrera política una vez que termine el mandato. “Hice política 10 años sin tener una unidad básica, no es verdad que para hacer política necesitas un cargo, necesitas vocación, voluntad, tener ideas, servir a la gente”, remarcó.

Si bien, el presidente destacó que "se está viviendo un buen momento, de revisión, reflexión, de disputa" advirtió que "lo que tenemos enfrente es muy peligroso y no podemos permitir que ese peligro se patentice”. En este sentido, recordó que Elisa Carrió adelantó que si gana Juntos Por el Cambio “va a correr sangre, porque lo que ellos proponen va a requerir sangre y violencia”. “Nosotros no podemos permitir eso”, enfatizó.

Mientras que respecto a la figura de Javier Milei y su crecimiento según las encuestas, Alberto afirmó: “1 de cada 10 no contesta la encuesta, con lo cual la fragilidad de las encuestas es muy alta. Milei habla de la casta, pero nunca habla de la casta empresarial que le da de comer a él. Cada vez que Milei reniega contra el sistema lo que debemos admitirle a los jóvenes es que nadie defiende más este sistema injusto que Milei, con el falso argumento de la libertad”.

En este marco, Alberto Fernández admitió que un sector antiperonista “lo tiene Milei”, el otro a Juntos por el Cambio mientras que”el peronismo siempre tiene 40 puntos”-.

“Hay antiperonistas más virulentos y otros menos, Milei convocó a ese antiperonismo virulento. Convenció a los jóvenes que él es lo contrario al sistema, que nosotros somos una casta de privilegiados. El planteo de Milei es absolutamente falaz, cínico, mentiroso, cuando habla de dolarización que diga cuánto van a caer los salarios reales en Argentina, que no les mienta. Creo que si la Argentina esta sana no puede prestarle ninguna tensión a Milei”, completó.

