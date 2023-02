La Pampa: UCR y el PRO cerraron una campaña cuyo resultado tendrá impacto nacional

Se viene el primer test electoral para Juntos por el Cambio, con dos dirigentes políticos definidos y compitiendo directamente. Las internas abiertas se realizarán el 12 de febrero y su resultado repercutirá en los armados nacionales de los partidos.

La provincia de La Pampa abrirá el calendario electoral 2023 el próximo domingo 12 de febrero cuando se realicen las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PAS) -no son PASO ya que no son obligatorias-, donde se dará una única elección interna dentro del frente de Juntos por el Cambio (JxC) para elegir a los candidatos que competirán por los comicios generales. Por otra parte, el 14 de mayo, ciudadanas y ciudadanos elegirán al próximo gobernador.

Mientras en JxC se dirimen por el candidato a gobernador en una interna, entre un dirigente del PRO y otro de la UCR, el resto de los espacios (5) -entre los que figura el Frente de Todos (FdT), impulsando la reelección del gobernador actual Sergio Ziliotto acompañado por la diputada del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa), Alicia Mayoral- presentaron una única lista de unidad. Seis fórmulas se presentarán con lista completa para competir por la gobernación y el Poder Legislativo -integrado por 30 representantes- en las generales.

En lo que refiere a Juntos por el Cambio-La Pampa, la candidatura para las generales será resuelta a través de una interna entre dos dirigentes: por un lado, por el PRO la lista que encabezan el diputado nacional Martín Maquieyra y la exlegisladora provincial Josefina Díaz; por la UCR, el diputado nacional Martín Berhongaray y la exlegisladora provincial Patricia Testa. Maquieyra estuvo acompañado en las últimas jornadas por varios nombres rutilantes de su espacio, mientras que Berhongaray recorrió el último día Santa Rosa junto al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el senador nacional Martín Lousteau.

Durante el cierre de campaña, Maquieyra se mostró con el expresidente Mauricio Macri, con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, con la exministra de Seguridad y precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich y por último, con la exgobernadora bonaerense y actual diputada, María Eugenia Vidal. Este jueves, en la plaza central de Santa Rosa, realizó una última actividad pero previamente hizo campaña centrada en Ivr, llamados carta personalizada y reuniones con vecinas y vecinos, buscando convencer al electorado independiente.

En la instancia de las PAS en La Pampa, durante las elecciones del 2015 y del 2019, participaron entre el 10% y el 15% del padrón. Sobre esto, Maquieyra manifestó en diálogo con El Destape que ve importantes diferencias para los comicios del próximo domingo. "Hay esperanza en la gente, que quizás en la del 2019 era una interna en la que veníamos con complicaciones en la gestión. Ahora hay una esperanza de empezar a cambiar la realidad de la provincia. Tras ganar las elecciones del 2021, hay un empuje en ese sentido y mucho independiente irá por esa razón", sostuvo.

La campaña del referente del PRO se centró en puntos principales que le importan a la ciudadanía: salud, producción, trabajo y educación. Sobre esta última, apuntó: "Buscamos recuperar los valores que hicieron fuerte a la provincia como la educación. La Pampa supo tener la mejor del país y con este gobierno se han planteado algunos retrocesos". En esa línea, quien supo ser asesor de Carlos Mac Allister criticó: "La Bandera de ceremonia no es para el mejor alumno sino que se sortea, la nota es un concepto y no un número e incentivan a que el chico pase o no. Está en juego qué modelo de educación queremos, acá incentivan al docente a que el chico pase con el fin de tener un promedio de repitencia bajo".

Mientras que, sobre la participación de los presidenciables, resaltó: "Está bueno que confluyan nuestros referentes nacionales porque permite demostrar que la competencia hace bien y que nunca vamos a dejar de apoyar a un referente del pro cuando tenga interna provincial mas allá de la preferencia nacional".

Ambos candidatos (Maquieyra y Berhongaray) ya se enfrentaron en las primarias del 2017 para definir la lista de Cambiemos para la Cámara de Diputados de la Nación. En aquella ocasión, el del PRO se impuso por sobre el de la UCR y se quedó con la banca.

Del otro lado, Berhongaray (44) busca dar el golpe y quedarse con la interna dentro de Juntos por el Cambio. Fue diputado provincial entre los años 2007 y 2019, cuando asumió su banca como diputado nacional por La Pampa representando a Evolución Federal. Actualmente, el abogado es vocal en las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. "Estuvimos visitando cada una de las localidades, tenemos una ventaja porque hemos estado en esas localidades antes de los procesos electorales. Conocemos, nos conocen, hemos trabajado sobre sus necesidades", sostuvo en diálogo con El Diario de La Pampa.

También se refirió a la interna y pidió que "la dirigencia deje de lado las pequeñeces, las mezquindades y se convenza que para resolver los problemas de la gente hay que trabajar de manera mancomunada". Mientras que, por otra parte, sostuvo que "falta una visión federal" sobre cómo se administran los recursos naturales interjurisdiccionales; "las cosas que están bien continuarán pero hay que corregir muchas", completó.

¿Cómo se presentarán el resto de los espacios?

El Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad se presenta con el dirigente gremial de ATE Luciano González para la gobernación, acompañado por Sofía Mercedes Fernández; el partido provincial Desde el Pie lo hace con el funcionario de Salud que dirige uno de los Centros Sanitarios de Santa Rosa Claudio Acosta, acompañado de María Laura González; el Movimiento Federalista Pampeano postula el exdiputado provincial Héctor Fazzini y a Sonia Analía Wisner de vice; mientras que el exintendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno (destituido a los 87 días de gestión, por abuso de autoridad, en 2008) se presenta con Viviana Winschel de compañera de fórmula.

Además, el Pie presentó candidatos propios para cargos municipales en Santa Rosa y General Pico; el Movimiento Federalista Pampeano en Santa Rosa; y Comunidad Organizada en Santa Rosa, General Pico, Toay, Relmo, Puelén, Metileo, Doblas, Cuchillo Co, Catriló, Victorica, Carro Quemado y Speluzzi. Mientras que el Partido Libertario y Organización Cívica solo presentaron lista para diputados y diputadas provinciales.

El Frente Juntos por el Cambio también competirá en los comicios por la intendencia de Santa Rosa, donde se presentaron tres listas: dos radicales, la del exintendente Francisco Torroba con Romina Gisela Paci (Cambiemos Santa Rosa) y la del exdirector de Turismo Federico Roitman con María Alejandra Pino (Podemos +); mientras que Martín Ardohain con María Fernanda Oddi (Juntos por Santa Rosa) encabezan la del PRO en la capital pampeana. También tendrá internas en General Pico, donde competirán cuatro listas y en 25 de Mayo donde se presentan Oscar Alberto Vilches (Lista Q Unidos por el Futuro) y Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Lista R Juntos por 25 de Mayo).

El Frente Justicialista Pampeano tendrá internas en seis localidades, cinco municipios y una comisión de fomento. En este último, en el frente que encabeza el peronismo habrá interna en la comisión de fomento de Maisonnave, donde irán como candidatos a presidente/a Esteban Maiorana (Lista G Unidos por Maisonnave) y Rodecia Maribel Bernelli (Lista H Transparencia, Compromiso y Lealtad por Maisonnave). También habrá internas del Frente Juntos y para la lista de concejales/as de Toay.