Kicillof apuntó contra Milei: "Encontraron un envase nuevo para políticas muy viejas”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a referirse a la figura de Javier Milei y habló de su responsabilidad en el sistema de las AFJP.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de cara a las elecciones 2023 y afirmó: “Cuando uno rasca la cáscara de los gritos, de la estrella del rock, del insulto, abajo lo que ve es la política de la privatización”. Para el dirigente de Unión por la Patria (UP), con Milei “encontraron un envase nuevo para políticas muy viejas”.

En declaraciones a El Destape, Kicillof afirmó que “ahora volvieron y dicen que volvieron como lo nuevo; se ve que la memoria es muy corta”. A modo de ejemplo, el mandatario provincial hizo referencia a las privatizaciones que propone Milei. “Las AFJP la hicieron ellos”, dijo y recordó que “fue un choreo las AFJP. Y uno dice, ¿y de dónde trabajaba Milei? En Máxima AFJP. ¿Y qué era? Algo que inventó el Estado para darle un negocio a los bancos y fundir a la gente. Eso es casta. Fue parásito de los jubilados argentinos”.

De esta manera, el gobernador pidió al candidato libertario “que explique cómo él fue parte de esa estafa (de las AFJP)”. “Cuando la gente se iba a tener que jubilar, iba a jubilarse con una miseria mucho más baja. Y hasta la jubilación mínima la compensaba el Estado. Es decir, fue una estafa. Yo le pido, por favor, que explique cómo fue partícipe necesario de esa estafa. Porque fue parte de un choreo al pueblo argentino”.

La respuesta a los intendentes de JxC por la suma fija

Por otra parte, el dirigente bonaerense se refirió a las críticas de algunos intendentes de Juntos por el Cambio que manifestaron “estar en serio riesgo a fin de año de no llegar a pagar los salarios por los incumplimientos en la transferencia de fondos del gobierno provincial”: “Nosotros tuvimos un gesto importante con los intendentes, que les debe estar molestando porque va como todo en contra del discurso que han inventado, que es que constituimos un fondo para colaborar y contribuir de manera voluntaria”, expresó el gobernador bonaerense.

Días atrás el gobierno provincial creó el “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios” por hasta $8 mil millones para que los distritos que quieran pagar la suma fija de $60.000 en dos tramos, cuenten con el 50% del financiamiento por parte de la Provincia. “Es responsabilidad de cada uno de los municipios o de cada uno de los gobiernos provinciales adherir o no al pago de la suma fija y resolverlo. Es decir, que yo no le obligo a nadie a pagar el bono, no obligo a nadie porque no puedo hacerlo, no porque no creo que esté bien, que creo que está bien”, destacó.

Finalmente, y a modo de chicana, dijo que “esperaba que nos dieran las gracia por haberlos acompañado con esta situación. Y después, si no llegan a pagarlo a fin de año porque es un préstamo que no lo puedo hacer más allá a fin de año, necesitaría una ley, pero no consigo que se reúna la Legislatura bonaerense porque no se sienta la oposición para votarme los pliegos de los jueces. Así que imagínense que tampoco, tenemos leyes muy importantes”, cerró.