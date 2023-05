Indio Solari: "Sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo"

El reconocido cantante palpitó las elecciones presidenciales, destacó la figura de Cristina Kirchner y le habló a los jóvenes.

El Indio Solari palpitó lo que serán las próximas elecciones presidenciales y se refirió al presente y futuro de la Argentina, en medio de un año electoral con posibles cambios. Como es costumbre, el cantante remarcó que el artista no debe militar porque "transforma su obra en panfletos", sino que debe "manifestar, en el estilo, su posición artística en la sociedad". Frente a esto, apuntó contra la derecha y sostuvo: "Sigo apoyando al kirchnerismo y al peronismo".

En diálogo con La Garganta Poderosa, el artista señaló que ve "un prligro muy grande del otro lado", razón por la cual se involucra pero no de forma permanente. "La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. La Izquierda está sonámbula, no reacciona. La centroizquierda y el socialismo tampoco. El que está de contricante dice locuras, es un disparate facista para la época. Hacen macanas, aparecen en los Panama Papers y del otro lado no pero la chorra es la señora", defendió a la vicepresidenta.

Con respecto a la derecha, el "Indio" resaltó que "está avanzando en todo el mundo" y remarcó que "no tiene doctrina, son como piratas y bucaneros" ya que "están pendientes de ver qué es lo que pueden hacer para llevarse unos cuantos cientos o miles de millones de dólares, que ya más de una vez han desaparecido y no se saben dónde están". Mientras que volvió a marcar la persecución a CFK: "Le revisaron, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con esas máquinas le excavaron los jardines, buscando algo que no hay".

"Yo confío en esta gente que ha tenido esos últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le pudo ver el oro a la sota. No sé, la gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja, y aun así le pagan con estas cosas”, manifestó el cantante sobre los dos gobiernos de la actual vicepresidenta. Y apuntó contra la Justicia: "Todo lo que sucede es un disparate, se autonombran cargos definitivos, tienen un régimen de amparo social parecido al de las cortes imperiales o de los reyes".

Sobre el cierre, Solari habló de las juventudes y de lo que se viene: "Creo que en los jóvenes, en sus nervios, en su intimidad, hay más información del futuro que la que puede aconsejar un tipo de mi edad". Y cerró: "Confío en la juventud, siempre he confiado en la juventud. Es heroica, tiene fortaleza, es virtuosa y es lo que estoy señalando hace un tiempo en mis próximas canciones".