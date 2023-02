Elecciones 2023: Alberto Fernández pidió que el próximo presidente "sea de los nuestros"

En medio de la discusión en el Frente de Todos por las candidaturas, el Presidente habló sobre las elecciones Horas atrás, Gabriela Cerruti aseguró: “Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos".

A horas de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Alberto Fernández dijo que "no importa quién va presidir el país" en diciembre tras las elecciones presidenciales, sino que "sea uno de los nuestros". Sucede en medio del debate por las candidaturas dentro de la coalición gobernante del Frente de Todos (FdT). Más temprano, su vocera, Gabriela Cerruti, aseguró: “Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos".

"No importa quién va presidir la Argentina en diciembre de 2019, importa que sea uno de los nuestros", dijo el mandatario al encabezar un acto en el partido bonaerense de Morón. Allí también expresó: "Le pido al pueblo que no desvíen la senda. Votaron a De la Rúa y el país se desmoronó. Votaron a Macri y el país se desmoronó. Les pido ahora que no desvíen la senda. La lógica política no debe ser alterada".

Por la mañana, la portavoz de la Presidencia afirmó que ni el presidente Alberto Fernández ni la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner son candidatos para las elecciones de este año. “Hoy ni Alberto ni Cristina son candidatos, no podemos discutir una interna que no existe. El escenario no es ese”, sostuvo Cerruti, en declaraciones a la radio online Futuröck.

La Portavoz remarcó además que "políticamente hay una proscripción a Cristina y esto lo sabemos y lo reconocemos todos y todas", y se refirió a la condena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que recibió en el juicio de la denominada causa Vialidad. "Cristina planteó ella que no va a ser candidata. Técnicamente falta una confirmación de la condena. Pero sí hay una sentencia y una inhabilitación para hacer política. Todo está en manos de los mismos jueces y la Corte que viene persiguiendo a Cristina", advirtió.

Asimismo, Cerruti aseguró que la exhibición de afiches que se refieren a una eventual reelección de Alberto Fernández "no tiene el aval del Presidente". "El Presidente va a tomar la decisión en el momento que tenga que tomarla. Ahora, está trabajando para que el espacio se ordene y tengamos el mejor candidato o la mejor candidata", subrayó. Planteó que Cristina "es una líder natural y una estratega que va a definir lo que ella quiera hacer" y explicó: "Todo el mundo que quiere convencerla o decirle a Cristina lo que tiene que hacer no conoce la personalidad de Cristina".

Este miércoles a las 12, Fernández pronunciará el que puede llegar a ser su último discurso en el Congreso. Lo hará junto a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, con quien se verá las caras luego de seis meses. Y ambos se mostrarán juntos públicamente después de ese acto de junio del año pasado en Tecnópolis, que incluyó la escandalosa renuncia posterior del ministro Matías Kulfas.

Desde alrededor de Fernández se viene insistiendo con que habrá PASO y que puede llegar a ir el FdT con un solo candidato. Lo anticiparon el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el jefe de asesores, Antonio Aracre.

Hoy siguió esa línea Aracre en El Destape Radio. Acerca de las internas en el Frente de Todos, expresó: “Es conveniente lograr acuerdos programáticos. No siempre vamos a estar de acuerdo todos en todo. Hay que hacer concesiones. Yo no descartaría que se pueda llegar a las PASO con un solo candidato”.

Por su parte, Rossi anticipó que “seguramente va a haber PASO" dentro del Frente de Todos, en medio de la disputa interna y la danza de nombres que están anotados para Presidente en la coalición oficialista. Sin embargo, avisó de cara al año electoral y luego de la mesa política del Frente de Todos en la sede del PJ: "Salvo que aparezca un candidato que sintetice la voluntad del conjunto”.