Encuestas 2023: cómo les va a los principales dirigentes políticos en las provincias

Una encuesta midió a los potenciales candidatos a Presidente del oficialismo y la oposición en las distintas jurisdicciones nacionales.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es el dirigente con mejor imagen positiva en nueve de las 24 provincias, seguido del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei que tiene mayor aprobación en ocho provincias.

Según reportó un trabajo de opinión pública de la consultora CB, realizada a comienzos de abril en todas las provincias, el alcalde capitalino tiene su mayor aprobación en su pago chico, Ciudad de Buenos Aires, con 62,1%. También es el dirigente con mejor imagen en Corrientes (56,7%), Entre Ríos y Rio Negro (53,5% en las dos), San Luís (51,9%), Tucumán (49,1%), provincia de Buenos Aires (45,3%) y La Pampa (45,1%).

Por su parte, el libertario tiene su mayor porcentaje de imagen favorable en Neuquén con 52,9% y es el dirigente con mayor aprobación en La Rioja (49,9%), Chaco (49,5%), Misiones (48,7%), Catamarca (47,7), San Juan (47,4%), Tierra del Fuego (43,7%) y Santa Cruz (42,9%).

Detrás aparece la titular del PRO, Patricia Bullrich, que es la dirigente con mejor imagen en Mendoza (57,6%), Córdoba (53,2%), Salta (51,1%) y Santa Fe (47,9%). Cierran la terna el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, que tiene mayor aprobación en su provincia con un 67,1%, el presidente Alberto Fernández en Santiago del Estero con un 49,1% y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Formosa con un 46,5%.

Rodríguez Larreta y Bullrich competirán en la PASO de Juntos por el Cambio por el lado del PRO, mientras que Morales lo hará por el lado del radicalismo.

Completan la tabla el ministro de Economía, Sergio Massa, y el ex presidente Mauricio Macri. El funcionario nacional dio a entender que no será candidato, mientras que el fundador del PRO anunció que no competirá en estos comicios.

En cuanto a la medición solo de dirigentes opositores, Rodríguez Larreta es el dirigente con mejor imagen positiva en las nueve provincias mencionadas, a la que se suma Santiago del Estero 39,3%. En el caso de Milei, sumo a Formosa (42,2%) a las ocho en las que tiene mayor aprobación.

Bullrich conserva sus cuatro provincias en las que tiene mejor imagen y Morales retiene Jujuy, mientras que Macri no supera a sus rivales internos en ninguna jurisdicción. El ex presidente tiene su imagen más alta en Corrientes con un 49,6.

En el caso de los dirigentes del Frente de Todos, el que tiene mayor imagen positiva es Massa, pese a no imponerse en ninguna provincia en la comparativa con la oposición. Así las cosas, el Ministro de Economía tiene su pico de aprobación en Misiones con 44,6%.

Massa es dirigente del oficialismo con mejor imagen en trece provincias más: La Rioja (43,5%), Catamarca (43,2%), San Juan (42,8%), Chubut (42,2%), Salta (39,2%), Jujuy (36,4%), Entre Ríos (35,9%), Neuquén (35,5%), Mendoza (35,1%), Rio Negro (33,1%), San Luís (30,9%), Ciudad de Buenos Aires (29,4%) y Córdoba (26,3%).

La Vicepresidenta es la dirigente oficialista con mejor imagen en cinco provincia. Además de Formosa, la ex mandataria, que anunció que no competirá en estas elecciones, tiene mayor aprobación en Santa Cruz (40,1%), provincia de Buenos Aires (38,9%), Tierra del Fuego (35,1%) y Corrientes (26,2%).

En el caso del Presidente, es el dirigente del peronismo en Santiago del Estero y otras tres provincias más: Chaco (42,9%), Tucumán (40,5%) y Santa Fe (26,4%). Si bien desde su entorno dieron a entender que puede postularse para una reelección este año, el Jefe de Estado no dio precisiones sobre si se presentará.