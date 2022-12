En la previa al acto en Avellaneda, Ferraresi no descarta a Cristina Kirchner como candidata en 2023

El intendente de esa ciudad compartirá junto a la Vicepresidenta el acto. "Me quedo con la frase de Cristina de 'voy a hacer lo que tenga que hacer'", aseguró y dio a entender que todavía es un hecho la posibilidad de que se presente como candidata.

En la previa al acto que encabezará la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi no descartó una posible candidatura de la ex mandataria en 2023, pese a haber anunciado que se bajaría.

"Me quedo con la frase de Cristina de 'voy a hacer lo que tenga que hacer'. En eso, una de las probabilidades es que sea candidata", señaló Ferraresi. En esa línea, el ex ministro de Hábitat señaló que deben "construir el espacio político que le dé sustento a esa candidatura y, si no es ella, será otro compañero, pero hace falta tener una claridad con respecto a una propuesta electoral que se viabilice cuando nos toque ser Gobierno".

El intendente de Avellaneda planteó que el Frente de Todos debe acordar una elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) para dirimir las distintas visiones ante la voluntad popular. "Esa es la tarea que debemos hacer, construir y profundizar lo que hicimos bien, y concretar lo que no pudimos en este tiempo", planteó.

Respecto a la reaparición de la vicepresidenta en la inauguración de un polideportivo en Avellaneda a partir de las 19, Ferraresi señaló que "Cristina viene poniendo una fotografía muy clara del presente, pero también transmite una del futuro y como militantes tenemos que tomarlo".

Por otra parte, el funcionario opinó sobre el acatamiento del Gobierno ante el fallo de la Corte en materia de coparticipación y manifestó que los gobernadores serán los más perjudicados. "Es una jugada interesante, el presupuesto está aprobado... ahora quiero ver cómo hacen los gobernantes, a ver dónde se recortan para transferirle a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina", sostuvo.

"Está bueno que se de el debate de cómo se generan los recursos en la Argentina", subrayó, al tiempo en el que aclaró que Avellaneda es una de las localidades con mayor nivel de recaudación de recursos propia. En ese sentido, dijo: "Una de las primeras cosas que me ocupé de tener en la ciudad es una independencia económica que nos permita generar cierta soberanía política para tener justicia social. Debemos ser el municipio que menos incidencia tiene de los recursos de coparticipación".

Por último, habló de la dinámica de la mesa del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires y marcó que el gobernador, Axel Kicillof, "alzó la voz y todos se opusieron". y concluyó: "Ahora viene un debate legislativo que estará interesante. La Corte toma un posicionamiento político, no es un dictamen jurídico y ante eso se le da una respuesta política".

Reaparece Cristina en Avellaneda

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda. Se espera que la exmandataria pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño por la coparticipación.

El acto está previsto a las 19 en el Polideportivo Municipal ubicado en el barrio Villa Corina, del municipio gobernado por el intendente Jorge Ferraresi, quien se desempeñó hasta noviembre pasado como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno nacional.

Hace apenas tres semanas, la vicepresidenta era condenada a 6 años de prisión en el juicio Vialidad e inhabilitada a ejercer cargos públicos. Ahora, se aguarda que pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por los fondos coparticipables destinados a la ciudad de Buenos Aires.

La última vez que Fernández de Kirchner había dado un mensaje público fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como "Vialidad", sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un "estado paralelo, una mafia judicial".

Con información de Noticias Argentinas.