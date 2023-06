Elecciones en Chaco: baja participación, alto voto en blanco y el caso Cecilia

Los comicios se realizaron sin inconvenientes pero en un clima enrarecido. La participación fue del 58%, más de 10 puntos menos que en la última PASO general de 2015, y el voto en blanco quedó tercero.

El domingo por la noche, cuando recién se conocían los resultados de un recuento muy minoritario de las PASO en Chaco, el gobernador Jorge Capitanich dio una conferencia en la prensa en la que intentó dejar tres conclusiones: 1. fue el candidato más votado y superó, de manera individual a las dos fórmulas de gobernador y vice de Juntos por el Cambio; 2. él y su campaña fueron "atacados e injuriados de una manera muy doliente" en las últimas semanas -en clara referencia a cómo se cubrió el caso de la desaparición Cecilia Strzyzowski el 1 de junio pasado-; 3. pero, de todas maneras, "cada elección es un mensaje" y él tomó nota.

El mensaje más claro de este domingo no residió en los casi 30.800 votos de diferencia que sacó JxC, sino en el más del 41% del padrón que no votó, según las cifras difundidas por el portal oficial de la provincia, y en la enorme cantidad de personas que sí sufragaron pero solo para hacerlo en blanco.

Por un lado, pese a que Capitanich intentó relativizar el número de votantes y aclaró que la participación había sido similar a las PASO de 2015 y 2017, el número de abstención fue importante. Como las PASO de las últimas elecciones provinciales generales de 2019 fueron canceladas, el único punto de comparación son las de 2015, ya que las del 2017, corresponden al período de comicios de medio mandato y, por lo tanto, las dinámicas de movilización e interés social son distintas.

En 2015, la participación en las urnas en las primarias obligatorias en Chaco fue de 69,7%. Y unos meses después, en las elecciones generales, aumentó unos ocho puntos porcentuales, un incremento usual entre PASO y comicio que tanto Capitanich como el ganador de la PASO de JxC -y el hombre apoyado por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes en la interna radical-, Leandro Zdero, intentarán capitalizar en los próximos tres meses antes de volver a las urnas el 17 de septiembre.

A diferencia de Zdero, Capitanich obtuvo el 99% de los votos de su PASO por lo que llegará a esos comicios generales con el casi 37% que obtuvo este domingo intacto, mientras que el ahora candidato a gobernador de JxC no llegó ni al 55% de su interna, por lo que además deberá conquistar a los votantes de su hasta ahora rival, Juan Carlos Polini, aliado de otro gobernador radical, Gerardo Morales, quien obtuvo casi el 46%.

"Nuestra provincia tuvo momentos de alternancia, nos unimos con diferentes sectores. Hoy necesitamos unirnos con Juan Carlos Polini y otros sectores", aseguró esta mañana a Radio Mitre Zdero en un primer llamado a la unidad. Y Polini le respondió rápidamente: "Tengo un pensamiento similar a Leandro, que ha hecho una gran elección en Resistencia. Hubo un cambio en los últimos días, es el lugar donde más gente votó. Lo importante es haber sacado más votos que el kirchnerismo".

Por otro lado, los dos principales candidatos de cara a septiembre seguramente ya tienen un ojo puesto en el alto nivel de voto en blanco que hubo. Quedó tercero y representó más de un 8% de los que fueron a los centros de votaron y participaron. Otro ejemplo más del "mensaje" que Capitanich destacó anoche.

La desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzowski

Mientras fue eje de la campaña de los precandidatos de Juntos por el Cambio durante todo el mes, el Gobernador recién se refirió a la investigación en curso en los últimos días, casi en la previa de los comicios. Pidió que los responsables "sean castigados" y, el mismo día de la elección, respondió las preguntas de la prensa sobre el tema. Tomó distancia de la familia Sena, de los los detenidos sospechosos del crimen, destacó que el matrimonio fue removido de las listas de su fuerza para las PASO y relativizó la cercanía que muchos medios nacionales y locales le asignaron.

"Un hecho policial no puede convertirse en un hecho político", mientras la madre de la joven llamaba frente a otras cámaras a un "voto bronca". Luego, ya entrada la noche de las elecciones y con un escrutinio aún parcial, Capitanich volvió a referirse al tema de cara a la nueva campaña electoral que comienza este lunes en Chaco: "Yo he sido atacado vilmente. Siempre he tenido el corazón para no contestar los agravios, pero también quiero transmitir lo siguiente: en una campaña electoral como la que tendremos de acá al 17 de septiembre, ojalá, Dios quiera, los candidatos en vez de agredir, se dediquen a proponer".

Nadie pone en duda que las denuncias mediáticas y públicas alrededor de la desaparición y posible femicidio de Cecilia afectaron la imagen del Gobernador y su performance en las urnas. Él mismo lo confirmó al destacarlo en su intervención del domingo a la noche. "Son las cicatrices de la política", afirmó y el desafío que tendrá en los próximos tres meses es ver cómo logra sanarlas para conseguir movilizar a casi el 50% del padrón que no votó o lo hizo en blanco.