Elecciones 2023: Tras el pedido de CFK para el 25 de mayo, Alberto Fernández dio un contundente mensaje

El Presidente respaldó la convocatoria al acto que encabezará la Vice en conmemoración a los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

El presidente Alberto Fernández respaldó este viernes la convocatoria de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al acto en Plaza de Mayo del 25 de mayo. A través de su Twitter, el Jefe de Estado recordó que el 25 de mayo de 2003, fecha en la que asumió la presidencia Néstor Kirchner, "cambió la historia".

"La llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral, justicia social y derechos humanos. Al cumplirse 20 años, convoco a todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida, Cristina", afirmó el Presidente, que cerró su mensaje con el hashtag #NéstorNosUne.

La ex mandataria convocó a un acto en la plaza de Mayo para el 25, fecha en la que se cumple un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Sin embargo, el encuentro, en el que la Vice será la única oradora, está cargada de especulaciones en la previa a las elecciones.

Si bien la Vice afirmó en reiteradas oportunidades que no participará en el año electoral, se especula sobre si dará algún indicio de respaldo a algún potencial precandidato a presidente del Frente de Todos. "He militado toda mi vida, desde muy joven. Soy parte de la generación diezmada, esa que habló Néstor. ¿Qué espero? Que los hijos de la generación diezmada tomen la posta", afirmó la ex mandataria el jueves en C5N, haciendo alusión a una frase que Kirchner mencionó en su discurso de asunción el 25 de mayo de 2003.

CFK: "Vengan a la plaza el 25"

Fernández de Kirchner adelantó lo que será el acto del próximo 25 de mayo y se emocionó casi hasta las lágrimas al recordar el día en que el ex presidente Néstor Kirchner asumió en la Casa Rosada. Recordó el camarazo en la frente y dijo que en el mausoleo del ex mandatario hay una foto de ese momento. "Vamos a recordar que un hombre con apenas el 22 por ciento de los votos cambió la Argentina", dijo con la voz quebrada Cristina.

Al ser consultada por el periodista Pablo Duggan respecto a qué papel va a cumplir en el diseño de la plataforma electoral aseguró: "El de siempre". "El de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para lo que considero es lo mejor que le pueda pasar a los argentinos les pase", explicó Cristina. Enseguida, Duggan le consultó qué iba a responderle a la multitud que en la plaza el próximo 25 cante "Cristina presidenta" y ella contestó: "¿Vos creés que te lo voy a decir ahora?, vas a tener que ir a plaza. Los espero a todos".