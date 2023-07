Elecciones 2023: Se viene un cierre de campaña de Kicillof con actos por toda la Provincia

En el sprint final, el gobernador bonaerense realizará varios actos en el conurbano y el interior de la provincia. Hará un cierre con Sergio Massa, con quien estuvo en Merlo. En menos de dos semanas se vota.

Las elecciones 2023 a nivel nacional están a la vuelta de la esquina: dentro de 14 días la provincia de Buenos Aires irá a las urnas y las PASO funcionarán como una “primera vuelta”, ya que en dicho territorio no hay balotaje. En las generales el que saque un voto de más se quedará cuatro años en la Gobernación. El gobernador Axel Kicillof, que va por otros cuatro años, acelera y además de sus clásicas recorridas ya afina los detalles de los distintos cierres de campaña. Habrá en el interior de la provincia como también en el conurbano bonaerense. Y uno lo encabezará junto al precandidato a Presidente, Sergio Massa.

Las Primarias serán el primer resultado real y fehaciente para todos los espacios políticos. En Unión por la Patria, las esperanzas del kirchnerismo (sobre todo) y el resto de las fuerzas que componen el oficialismo están depositadas en la figura de Axel Kicillof y su gestión. Es el as de espadas de Cristina Kirchner.

Si bien las encuestas lo dan al actual Gobernador como la figura política que más votos sacará, en Casa de Gobierno se concentran en la campaña y en no perder el eje de la misma. En esta segunda etapa de la campaña en donde no se pueden realizar anuncios de gestión, el sprint final del mandatario bonaerense estará lleno de actos y recorridas por varias secciones electorales de la provincia más poblada de la Argentina

En las últimas dos semanas de campaña Kicillof profundizará su discurso al máximo: “Es la derecha o son los derechos”, y exhortará al electorado a “defender” lo logrado en estos 4 años de gestión.

Esta semana el mandatario provincial estará en La Plata este lunes y martes con varias reuniones y notas a diferentes medios de comunicación. El 1 de agosto tendrá un encuentro “con actores y artistas referentes de la cultura”, detallaron a El Destape fuentes gubernamentales.

El miércoles viajará una vez más a Mar del Plata en donde se presume que se mostrará con Fernanda Raverta. El jueves estará de recorrida por la tercera sección electoral: Avellaneda y Ensenada. En tanto, el viernes el mandatario viajará a San Nicolás y San Pedro, ambos distritos de la segunda sección electoral, en donde Sergio Berni encabeza la lista de senadores provinciales.

La semana de las PASO

Entre el lunes 7 de agosto al jueves 10 habrá todo tipo de actos. “Muchos actos de cierre”, informaron a este medio. Serán en el interior, primera y tercera sección electoral. Incluso el mismo jueves habría un acto de tinte nacional de Unión por la Patria Con Sergio Massa a modo de cierre de cara a las PASO.

Si bien el lugar aun no está definido, no descartan ningún escenario. Incluso, la caravana en La Matanza del fin de semana que no se realizó por “problemas de logística” por parte de la agenda de Sergio Massa, podría retomarse.

“Hay una posibilidad de que se vuelva a hacer”, admitieron a este medio. Dicha ciudad es un emblema del peronismo y un bastión histórico del oficialismo. Tal es así que la actual vicegobernadora, Verónica Magario, representa a la ciudad más poblada del país. A partir del viernes 11 de agosto comenzará la veda electoral hasta el mismo domingo 13 en que la sociedad se volcará a las urnas.