Elecciones 2023: Schiaretti inscribirá su propia alianza el miércoles

Tras la interna en Juntos por el Cambio por su posible acercamiento, el gobernador de Córdoba finalmente inscribirá este miércoles la alianza "Hacemos por Nuestro País".

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, va a inscribir la alianza "Hacemos por Nuestro País", que participará en las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. "El espacio estará integrado por peronistas no kirchneristas, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales", informaron fuentes del partido a El Destape.

Después de que su acercamiento a Juntos por el Cambio (JxC) generara una feroz interna en la coalición opositora, Schiaretti finalmente participará de las primarias a través de "Hacemos por Nuestro País". "El día 24 se presentan los candidatos y el 25 se vota en Córdoba. Y los cordobeses que son una gran base de sustentación de ideas que apoyan a JxC", había expresado Bullrich al enumerar uno de los tantos motivos por los que rechazaba su eventual incorporación.

En enero de 2023, Schiaretti y el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey habían anunciado que irían a una PASO presidencial en un nuevo espacio "por fuera de la grieta". En el comunicado que habían difundido en aquel momento, habían expresado que no participarían de una interna "ni con los K ni con el Frente de Todos".

Sin embargo, Urtubey dio marcha atrás y el pasado 6 de junio manifestó que el peronismo disidente "se rompió" por responsabilidad del mandatario cordobés. "Es difícil un relanzamiento del espacio, da la sensación que eso se rompió", dijo en diálogo con Futurock.

Al día siguiente, anunció a través de sus redes sociales que, finalmente, no será precandidato en los próximos comicios. "No voy a tomar caminos que me alejen del país que necesitan los argentinos, ni de lo que fui, soy y seré: un militante peronista", sostuvo en el video que compartió en su cuenta de Twitter.

"Hoy no están dadas las condiciones para volver a aliarse con Juan Schiaretti", reafirmó Urtubey en El Destape Radio el miércoles 7 de junio. Sobre la negociación del mandatario cordobés con Juntos por el Cambio, profundizó: "Estamos frente a un problema: habíamos planteado un camino y ese se está complicando porque uno de los integrantes del espacio esta planteando una negociación".