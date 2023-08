Elecciones 2023: qué encontraron los dirigentes de Milei en la apertura de urnas en Salta

Qué denunciaron los representantes del candidato a presidente de La Libertad Avanza en una de las provincias en que más fue votado.

La sorpresiva performance del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en las PASO previa a las elecciones 2023, tuvo como uno de sus puntos sorpresivos el alto caudal de votos en las provincias, pese a que desde la estructura libertaria denunciaron roturas y robos de boletas.

En ese marco, desde la representación libertaria en Salta denunciaron que en el recuento de votos encontraron sufragios para Milei y la boleta de precandidatos a diputados nacionales de LLA por esa provincia.

“El domingo nos pasó de todo en las elecciones: nos robaron boletas y nos rompieron boletas y cuando pensamos que todo había terminado, estamos en el Tribunal Electoral en la apertura de las urnas donde llamativamente el escrutinio nos daba cero votos y cuando abrimos las urnas, nos dimos la gran sorpresa que seguimos recuperando votos de LLA" , afirmó la candidata a diputada nacional María Emilia Orozco.

Según se señaló desde la lista libertaria de Salta, "hubo mesas en las que el escrutinio provisorio arrojaba cero votos", pero que al abrir las urnas hubo hasta "130 sufragios" para las boletas de Milei, Orozco y el candidato al Parlasur Alfredo Olmedo.

“Estas son las cosas que no pueden pasar. Es un atentado contra la democracia y contra el derecho que tiene el ciudadano de elegir quién los gobierne”, protestó Orozco. Fuentes de LLA señalaron a El Destape que con estas cifras "Milei sacó 5 puntos mas" y añadieron que "fueron robados tanto por Unión por la Patria como por Juntos por el Cambio".

Orozco es cabeza de la lista de diputados nacionales de LLA, por lo que, si se mantuvieran los resultados de las PASO en octubre, estaría haciéndose de una banca en el Congreso. La dirigente responde a Olmedo, ex diputado y empresario se hizo popular por su campera amarilla, pedir la vuelta del Servicio Militar Obligatorio, sus denuncias por tener trabajadores en negro y declaraciones homofóbicas. Antes de las PASO, había anunciado que sortearía U$S 100 por día hasta antes de las internas.

En el bunker de campaña cuando se conocieron los resultados, Olmedo se refirió al presidencial antiestado y antiderechos: "Me siento honrado de haber conocido a ese hombre capaz de todo, capaz de levantar una voz en el congreso y de haber levantado al pueblo, de hacer una revolución justa".

Milei intentó suavizar su discurso sobre los planes sociales

Milei dijo este martes que, en caso de ser electo presidente, no eliminará de forma inmediata los planes sociales. "Los planes sociales no se tocan", señaló el diputado libertario, aunque aclaró que eliminaría la intermediación entre el Estado y los beneficiarios.

En su plataforma electoral, LLA había aclarado que entre sus propuestas de segunda generación, a mediano plazo, "comenzarán a eliminarse de forma progresiva los planes sociales a medida que se generen otros ingresos como consecuencia de la creación de puestos de trabajo en el sector privado, liquidación del Banco Central de la República Argentina, estableciendo un sistema de banca Simons, con encajes al 100% para depósitos a la vista". Estos empleos que el espacio augura que crearían se generarían a través de la reducción drástica del gasto público y la reforma laboral, fórmulas intentadas en el pasado que no dieron resultado. Respecto a los planes sociales, no aclaró qué sucedería en caso de que no se generaran esos puestos de trabajo.