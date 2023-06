Elecciones 2023: Moreau y Teresa García cruzaron a Tolosa Paz, en medio de la interna del Frente de Todos

Una referente del massismo y otra del kirchnerismo salieron a criticar a la precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires del espacio de Daniel Scioli.

Una referente del massismo como Cecilia Moreau y otra del kirchnerismo como Teresa García salieron a cuestionar a la precandidata a gobernadora de la provincia de Buenos ires Victoria Tolosa Paz por sus crìticas al Frente Renovador y a la presidenta de la Cámara de Diputados mientras el Frente de Todos debate la estrategia de cara a las elecciones 2023. Tolosa Paz está aliada a Daniel Scioli.

La presidenta de la Cámara de Diputados fue a fondo: "Qué astuta demuestra ser la ministra que ahora descubrió que provengo del radicalismo, después de que trabajé años para construir el Frente de Todos con mis compañeros y milité como cientos de miles la boleta que encabezó en el 2021, sin PASO y sin reprocharle jamás haber perdido la elección".

Moreau se hizo así eco de las palabras de Tolosa Paz. La ministra de Desarrollo Social había afirmado en referencia a los ex dirigentes radicales que están dentro del Frente de Todos. "Desde el peronismo vemos que los radicales nunca entendieron nuestra forma de debatir y de construir", lanzó Tolosa Paz. La referente del massismo la cruzó: "Se pregona la unidad dividiendo, hay funcionarios gestionando y otros de rosca".

Por su parte, la presidenta del bloque de senadores del oficialismo en la Legislatura bonaerense sostuvo que “a pocos días del cierre de alianzas y de listas no está bueno decir que hay voluntad de tener un frente de pocos, porque esa es una calificación que siempre nos refiere la derecha”, dijo García.

De esa manera, le respondió a Victoria Tolosa Paz, quien había expresado: “Es increíble que el Frente de Todos quiera pasar a ser el Frente de unos pocos, que estemos discutiendo, a 40 años de la democracia, cómo ampliamos la base de participación”, ironizó la ministra.

Teresa García sostuvo que “cualquier compañero que haga lo mismo merece ser corregido, y es lo que hice con mucho respeto, porque todos tenemos derecho a opinar pero hay que ser muy cuidadosos en las calificaciones que se hacen”.

Por otra parte, advirtió que “cuando uno ve encuestas y sondeos de opinión, no hay ninguna oportunidad de que esta alternativa (que impulsan Daniel Scioli y Tolosa Paz) tenga éxito”, y agregó que “en la Provincia estamos muy tranquilos porque la acción del Gobernador y del Gabinete es continua”.

La senadora reiteró que “las PASO no eran convenientes en una sociedad castigada” pero “una vez que está instalada, como todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay que ser muy responsable en lo que se dice y en lo que se hace”. Luego planteó que “hay dirigentes de nuestro espacio que están bastante alejados de lo que le pasa a la gente”, y subrayó que “no se le puede plantear a la sociedad más conflictos”.

En esa línea, Teresa García argumentó que “está todo el mundo escandalizado por el espectáculo que está dando Juntos por el cambio y en este momento tenemos que ser distintos, dar certezas y tranquilidad de cara a una elección que está muy próxima”.

Tolosa Paz afirmó ayer: “Desde que salimos a plantear con Daniel Scioli que lo más importante es la victoria democrática del 13 de agosto con sectores que venían sintiéndose afuera, aparecen voces disonantes con preocupaciones solamente de que las fórmulas se elijan por el voto popular”, dijo a Radio 10.

Alberto con Massa de urgencia

Ayer hubo una reunión de último momento entre Alberto Fernández y Sergio Massa en Casa Rosada. Duró dos horas y media. Ambos suspendieron actividades sobre la hora. Se debatió la estrategia electoral tras el contundente comunicado de los gobernadores, quienes pidieron lista de unidad para las elecciones 2023. Sin embargo, no hubo acuerdo.

El mandatario se mantiene en su postura de que se deben dirimir internas y el funcionario pide consenso. En los últimos días, el Frente Renovador amenazó con la posibilidad de que Massa salga del Gobierno.

"No hay espacio para el consenso que se podría generar para ir con candidato único", expresaron en Casa Rosada desde el círculo de Fernández a El Destape al finalizar la reunión. El Presidente no está en contra de ir con un candidato único, pero cree que no hay camino posible para que eso suceda. "Sigo apoyando las PASO", se le escuchó decir tras el encuentro con Massa, según reveló una persona del entorno de Fernández.

A este tenso contexto su suma que en las últimas horas hubo voces de massistas que advirtieron sobre la posibilidad de que Massa salga del Gobierno, si hay PASO. El ministro de Transporte, Diego Giuliano, por ejemplo, sostuvo que "en este contexto, el esfuerzo que se hace para que el país salga adelante con grandes expectativas depende de no tener ninguna situación de inestabilidad externa creada por disputas y posicionamientos individuales". Este miércoles, su par bonaerense, Jorge D'Onofrio, fue aún más contundente: si el oficialismo "no demuestra voluntad de ganar, no creo que se siga contando con Massa en el Ministerio de Economía".

Este tema no fue tratado en la reunión entre Alberto y Massa, según supo El Destape. Desde Casa Rosada dicen que Alberto "tampoco anduvo leyendo qué dijo el Frente Renovador en los últimos días".

Además, Fernández sigue sosteniendo que no tiene ningún candidato preferido, aunque la mayoría de los analistas lo vinculan con el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Este jueves, el mandatario va a compartir en Pilar un acto justamente con él, uno de los pocos precandidatos ya lanzados del Frente de Todos y una de las figuras más criticadas por el entorno de Massa.