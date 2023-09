Elecciones 2023: Mondino tendió lazos con Brasil y el Papa en otra marcha atrás en la campaña de Milei

La potencial canciller se refirió a las consideraciones del candidato a presidente de La Libertad Avanza sobre la relación con Lula Da Silva, el sumo pontífice y Malvinas.

La campaña del candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a tener una nueva marcha atrás. En este caso, la protagonista de la nueva contradicción del espacio antiestado fue la potencial canciller y candidata a diputada nacional, Diana Mondino.

En el canal TN, Mondino fue consultada por la relación de un eventual gobierno de Milei con Brasil, con el papa Francisco y con la soberanía de las Islas Malvinas. En cuanto al primer punto, el líder de LLA afirmó que con el país vecino no tendría relación, al que tildó de "comunista", y que el presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva advirtió a su par de Estados Unidos, Joe Biden, del crecimiento de "sectores extremistas".

"La relación sería excelente, si lo que importa es que los paises puedan habilitar las mejores posibildades de crecimiento y calidad de vida para los ciudadanos", expresó Mondino, que agregó: "Si a un señor le gusta comer con ajo o no, si prefiere la religion A o B, si uno es de Boca o de River ¿ustedes dirían que no pueden trabajar juntos?".

Según explicó la economista, Milei dijo que el Mercosur "debía ser redefinido y que había trabajar para que no sea el negocio de unos pocos" y añadió que "Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen producciones que son muy similares", a comparación de cuando se inició el mercado sudamericano.

"La personalidad de quien sea el presidente dura cuatro u ocho años. El Mercosur lleva treinta años. Los paises no desaparecen. Los partidos ganan o pierden, está el candidato mengano o fulano. Si se llevan bien o mal, no altera. Sí las políticas, no las personas", explicó.

Respecto a la relación que tendría como canciller de un gobierno de Milei con el Papa, ya que el líder de LLA había tildado al sumo pontífice como el "representante del maligno en la Tierra" y le criticó la relación con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ex mandatarios de Cuba, Raúl Castro.

"La relación con cualquier jefe de estado es de respeto. Las caracteristicas personales de estos, es un tema diferente. Por otro lado, la Iglesia Católica en Argentina es muy importante. En general, la mayoría de la población es cristiana, en algún tipo de denominación diferente. El respeto a las personas y entidades tiene que continuar", expresó Mondino.

Cuando se le preguntó sobre los términos en los términos en los que se refirió Milei al Papa, Mondino recordó que "lo que dijo es que tuvo buena relación con Maduro, con Raúl Castro". Luego, se le insistió en el término "representante del maligno", la candidata a diputada le preguntó a los periodistas: "¿Y vos dirías que Maduro es un tipo benigno?". Luego, Mondino señaló que "Javier no cambia mucho las ideas" y que su trabajo como potencial canciller será "mantener las mejores relaciones posibles"

En cuanto a una visita del Papa en un eventual gobierno de Milei, Mondino señaló que "la política global que tenga el Vaticano en el mundo, uno de los paises que tiene que considerar claramente, es Argentina" y que "si querrá o podrá venir, será bienvenido". También la potencial canciller acotó: "A mi me encantaría una reunión con el Papa y espero que me sonría, cosa que al parecer no es muy frecuente"

Finalmente, se le consultó a Mondino sobre sus dichos respecto a las Islas Malvinas, en los que había afirmado que "los derechos" de los isleños "serán respetados" si Milei se impone en los comicios. La potencial canciller respondió: "No importa la posición mía o de ningún canciller, lo que importa es lo que dice la Constitución".

Según sostuvo, no mencionó "ni los deseos, los intereses, ni todas las cosas que nos dijeron" sobre los kelpers, ya que denunció que se tergiversó "en algún artículo en Argentina y que después siguieron dándolo, pero en el original no está". "Ponganle que no estuviera la Constitución ni que yo lo hubiera eso presente ¿Las Malvinas son argentinas? Obviamente ¿Los nacidos en suelo argentino que tienen? Los mismos derechos que cualquier argentino. Para nosotros tienen sus derechos que todos los argentinos y no podemos negarselos ¿De dónde salió el derecho de autodeterminación?", cerró.