Elecciones 2023: Milei no tiene respiro: acusan a su armador de pedir coimas por candidaturas

En el medio del avance por las presuntas ventas de lugares en las listas, Carlos Kikuchi, hombre clave en el armado del precandidato a presidente libertario, fue acusado de un presunto pedido de dádivas. Milei tomó una decisión respecto a los medios de comunicación.

Las denuncias de presuntas ventas de candidaturas en La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lleva como precandidato a presidente a Javier Milei, no paran de aparecer a un mes de las elecciones PASO 2023. En este caso, un dirigente de Catamarca apuntó contra el armador nacional del referente libertario, Carlos Kikuchi.

Según reportó el portal El Ancasti, el dirigente del partido Unión Celeste y Blanco José "Chichi" Jalil afirmó que Kikuchi le pidió que pague una coima de U$S 50 mil dólares primero para garantizarle bajar a la otra lista que hoy lleva como candidato a gobernador a José Jalil Colomé. Y luego otros U$S 50 mil cuando se presentaban los modelos de boleta.

Siguiendo el relato de "Chichi" Jalil, tras negarse a la exigencia de Kikuchi, desde la conducción de LLA "realizaron una addenda a las actas de constitución que permitió incorporar a los partidos Unite y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)". Jalil fue contactado por el diario La Nación y ratificó sus dichos. Según sostuvo, lo contó ahora porque lo “indignó que salieran a decir que es mentira que piden dinero por las candidaturas”.

Tal como anunció LLA a fines de mayo, el espacio de Milei priorizará la elección provincial, por lo que no brindará apoyo a aspirantes a las gobernaciones, salvo casos específicos. Entre estos no se encuentra Catamarca.

El Destape consultó a fuentes cercanas a Milei, que indicaron que Jalil forma parte de Unión Celeste y Blanco, partido que en Catamarca "no forma parte de la alianza". En esa provincia, añadieron, están integrados el MID y Unite, los cuales "se ocuparon del armado provincial".

También aclararon que Kikuchi "apenas vio dos veces a esta persona y en el marco de reuniones multitudinarias: una visita de Milei a Tucuman y el acto con mil dirigentes en Tigre". También agregaron que el armador nacional "le hará una denuncia penal" a Jalil.

Quién es Carlos Kikuchi

Hay en LLA quienes ven a Kikuchi como el comienzo de la caída del proyecto presidencial de Milei. Apodado "el Chino" y proveniente del periodismo y se incorporó a comienzos de 2022 a LLA. Sus detractores, fue el ex ministro de economía neoliberal Domingo Cavallo el que propició su acercamiento a la escudería libertaria, ya que había trabajado como su asesor de prensa.

El primero que lo puso en la mira fue el ex concejal Carlos Maslatón, que cuestionó la presencia del armador y el desplazamiento de una "vieja guardia" de dirigentes que acompañaron el ascenso meteórico de Milei. "El Chino" también fue cuestionado por sectores juveniles, como el Partido Libertario y por el empresario textil Juan Carlos Blumberg, cuyas denuncias - junto con las de Maslatón y otros dirigentes - activaron la investigación llevada a cabo por el fiscal Ramiro González.

Voces del campamento libertario dieron cuenta de un malestar de Milei con Kikuchi por el pobre armado nacional, con candidaturas provinciales con malos resultados - tanto los que contaron con la chapa oficial como los que se mandaron por su cuenta.

En ese sentido ven como un castigo su precandidatura a senador bonaerense por la Segunda Sección Electoral bonaerense, ya que en una jurisdicción con un padrón muy escaso, es difícil hacerse con la banca.

Milei versus los medios

A través de su cuenta de Twitter, Milei anunció que ni él ni ningún candidato de LLA "contestará ninguna pregunta ni iremos a ningún programa que no esté dedicado exclusivamente a discutir los problemas reales de los argentinos y las propuestas para solucionarlos".

Según opinó, "es verdaderamente vergonzoso el espectáculo que la política y los medios de comunicación supuestamente serios están dando en las últimas semanas", período en el que los medios comenzaron a hacerse eco de las denuncias de presuntas venta de candidaturas.

"En un país destruido, con 45% de pobres, 120% de inflación, y camino a una híper, lo único que hacen los políticos es tratar de ensuciar al otro. Cuanto más agresiva la acusación mejor. No importa la verdad. No importan las pruebas. No importa el contexto. No hay límites", enumeró el libertario, que señaló que "la misión es destruir al rival".

Para el líder de LLA, "los medios, en busca de rating o sobres, se suben a esta agenda siniestra que lo único que hace es ocultar lo importante: Este país se conduce a la destrucción total en manos de una casta política a la que solo le interesan sus negocios. Y los defiende con uñas y dientes. Asesinando, comprando o ensuciando a quien necesiten". Y señaló: "Falta casi un mes para la elección presidencial y salvo nosotros ningún espacio político presentó un plan para solucionar los problemas de los argentinos".

Como contraparte, Milei le propuso a los otro precandidatos que "dediquemos los próximos 30 días a contarle a los argentinos cuáles son nuestras propuestas para solucionar la inflación, el desempleo, la deuda del Banco Central, el cepo, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y todos los demás problemas que aquejan a los argentinos".