Elecciones 2023: mientras espera a Schiaretti, Larreta sumó a la mano derecha de Vidal y tensiona más con Bullrich

El precandidato a Presidente del PRO incorporó a Federico Salvai para trabajar en su campaña. Aunque en público manifiesta neutralidad, Vidal apoya en privado al Jefe de Gobierno. Ritondo analiza su futuro y no se descarta tropa vidalista en ambas listas.

Horacio Rodríguez Larreta avanza con acuerdos políticos antes del cierre de frentes para sumar músculo en la interna contra Patricia Bullrich de cara a las elecciones 2023. Mientras espera por Juan Schiaretti para ampliar Juntos por el Cambio, incorporó a su campaña presidencial a Federico Salvai, mano derecha de María Eugenia Vidal. La exgobernadora bonaerense, por ahora, no va a verbalizar su apoyo a alguno de los precandidatos del PRO, pero desde su entorno aseguraron a El Destape que tiene la intención de ayudar a su amigo y Jefe de Gobierno.

Larreta y Salvai cerraron el acuerdo en un desayuno el jueves por la mañana. Según confirmó este medio, el dirigente vidalista rechazó ser el jefe de campaña y optó por colaborar a través de sus vínculos empresariales y políticos, especialmente con gobernadores. Larreta consultó previamente a Vidal, quien dio rápidamente el visto bueno pese a que dio libertad de acción a sus dirigentes cercanos cuando abandonó la carrera presidencial.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El vínculo entre Larreta y Salvai no es nuevo. Más allá de conocerse desde la gestión porteña, el abogado nacido en Salta realizó trabajos de asesoramiento para el Jefe de Gobierno tras la derrota en las elecciones bonaerenses y la idea es profundizar ese trabajo aunque no como parte de la mesa política larretista.

Desde que dejó la gestión en 2019, Salvai abrió una consultora junto a otro exministro vidalista Gustavo Ferrari y no tiene intenciones de volver a ocupar un cargo público, aseguraron a este medio desde el entorno de Vidal. “Horacio quiere aprovechar sus vinculaciones por fuera de su estructura”, explicaron a este medio sobre el rol de Salvai. Su experiencia en las campañas electorales de Vidal es bien valorada por Larreta y en Uspallata creen que será importante su aporte de cara al cierre de listas.

Vidal destaca que Salvai es un amigo que está "en las buenas y en las malas".

Desde que bajó su precandidatura a Presidenta, Vidal optó por mantener una postura neutral y aseguró que el 24 de junio no la encontrará en ningún lugar de las listas. Prefiere no hacer públicas sus preferencias, pero a El Destape le confirmaron desde el vidalismo y el larretismo que quiere colaborar con el Jefe de Gobierno. “A Patricia no la voy a apoyar”, le reconoció la diputada a su amigo desde hace 20 años.

Esa neutralidad que pretende, la lleva también al #SchiarettiGate. “Mi posición la voy a decir cara a cara, no a través de los medios”, avisó en una entrevista con Luis Novaresio en LN+. Sin embargo, sí se había expresado públicamente a favor de los ingresos de José Luis Espert, Margarita Stolbizer y Ricardo López Murphy a Juntos por el Cambio. “No comparto esta manera de discutir”, insistió para justificar por qué en el caso del cordobés no lo hace.

En el vidalismo valoran positivamente la decisión de Larreta de ir por Schiaretti y la consideran “coherente” en su búsqueda del voto del centro. Sin embargo, de cara a la campaña electoral, creen que el Jefe de Gobierno debe ser más eficiente en la comunicación y encontrar un mensaje más claro para convencer al electorado de su propuesta que excede al PRO. “Si compite contra el voto duro, pierde”, avisan.

Otro vidalista del que se espera una definición es Cristian Ritondo. El diputado nacional esperaba ser bendecido por Bullrich con la precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y hasta aseguran que existió esa promesa. Hasta esperaba un respaldo más contundente de Mauricio Macri. “Cuento con tu generosidad”, le escribió el exPresidente de cara a lo que viene. Ritondo no contestó.

Mientras mastica esa decepción, como contó semanas atrás El Destape, recorrió el territorio bonaerense y escuchó a los referentes de las distintas secciones electorales. No descarta cerrar un acuerdo con Bullrich ya que la precandidata a Presidente ve apetecible el despliegue ritondista en la Provincia y lo sedujo con la posibilidad de encabezar la lista de diputados o senadores. En el primer caso, parte de la negociación incluyó la promesa de presidir la cámara Baja, lo que lo ubicaría en el tercer lugar de la línea sucesoria.

El nexo con Bullrich es Néstor Grindetti, quien terminó siendo el elegido para competir contra el larretista Diego Santilli en las PASO de agosto. Con el intendente de Lanús mantiene una amistad. En línea con la neutralidad pública de Vidal, no se descarta que Ritondo selle un acuerdo con la exministra de Seguridad y así haya vidalismo desparramado en ambas escuderías.

El domingo Juntos por el Cambio espera tener una jornada con resultados a favor que ya son previsibles, como las elecciones a gobernador en Mendoza y a legisladores provinciales en Corrientes. Asimismo, en Uspallata hay ilusión por lo que pueda ocurrir en San Luis. “Puede haber batacazo”, avisan respecto a una posible victoria de Claudio Poggi. Mientras que en Tucumán, en la previa, se esperaba un triunfo del Frente de Todos.

El lunes comenzará una semana decisiva para el futuro de Juntos por el Cambio. El liberal José Luis Espert ya está adentro, como quería Larreta. Será importante conocer lo que resuelva la Unión Cívica Radical en su Convención. Más allá de ratificar la pertenencia a la alianza opositora, se espera alguna definición sobre la ampliación de la coalición. Especialmente sobre el gobernador Juan Schiaretti, a quien Morales quiere incorporar en sintonía con el precandidato del PRO.