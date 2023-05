Elecciones 2023: Ritondo armoniza a su tropa y se encamina a cerrar un acuerdo con Grindetti y Bullrich

El jefe de los diputados del PRO escucha y negocia los próximos pasos. Grindetti quiere su despliegue territorial para reforzar el armado de Bullrich mientras afianza su vínculo con un intendente de la UCR.

La confirmación de que Cristian Ritondo no iba a ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2023 sorprendió y dejó golpeada a su militantes y dirigentes. Sin Vidal en carrera, el jefe del bloque de diputados del PRO quiere hacer valer su peso territorial y negocia un rol clave en el armado de Patricia Bullrich y su elegido, Néstor Grindetti. El desembarco del vidalista se podría traducir en candidaturas que vuelvan más competitivas las listas de la exministra de Seguridad. Un asado con la excusa del 25 de mayo exhibió la buena sintonía entre los amigos hinchas de Independiente. El ofrecimiento para ser el primer candidato a diputado o senador.

“Camaradería y buena onda”. Así definió uno de los comensales el clima que se respiró durante el almuerzo en el que Grindetti volvió a resaltar a Ritondo como lo hizo en los últimos días. “Estamos en el mismo proyecto de provincia y país”, aseguró el intendente de Lanús que tiene la misión no solo de contener a Javier Iguacel y Joaquín de la Torre, sus competidores hasta su oficialización como precandidato, sino también de crecer en volumen territorial. Mientras teje con Ritondo y espera que más intendentes se sumen a la escudería “halcón”, afianza su relación con un intendente de la Unión Cívica Radical (UCR).

Entre los ritondistas que estuvieron se destacaban los intendentes Martín Yeza (Pinamar) y Hernán Bertellys (Azul) y los precandidatos a intendente Alejandro Finocchiaro (La Matanza) y Santiago López Medrano (San Martín). También el senador bonaerense Walter Lanaro y Roberto Quattromano, hoy como funcionario en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Todos ellos y el propio Ritondo escucharon de boca de Grindetti su compromiso de respetar sus respectivos armados locales en consenso con lo acumulado hasta acá por el bullrichismo.

“Ritondo está con nosotros”, repite Grindetti en las distintas entrevistas. Formalmente, todavía Ritondo no se ubicó en el cuadrante bullrichista, pero del almuerzo se fue convencido de que de sumarse podrá tallar fuerte en el armado de las listas. En la mesa chica de Bullrich destacan el perfil legislativo de Ritondo y lo ven encabezando la lista para el Senado o Diputados, donde de ganar la exministra podría ser el presidente de la Cámara y así quedar en la línea sucesoria.

La semana pasada, Ritondo se dedicó a mantener reuniones con sus referentes en las distintas secciones electorales y recopiló las miradas de su tropa. Según lo describen en su equipo, “está armonizando las posturas” tanto del conurbano, donde se sienten más cómodos con Larreta porque mide más; y del interior, donde crece Bullrich en las encuestas.

Una definición que se viene es la de los candidatos a intendentes y si habrá internas o no en las 22 ciudades donde el PRO gobierna. Larreta les prometió a los intendentes amarillos que apoyará sus reelecciones. Un acuerdo que cierra a ambas partes ya que los jefes comunales no tendrían rivalidad y así Diego Santilli acumularía volumen en el conurbano donde tiene de aliados, por ejemplo, a Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata), Ezequiel Galli (Olavarría) y Javier Martínez (Pergamino). Tras conocer a su rival interno, "El Colo" prefirió enfocarse en la campaña y en sus críticas a Axel Kicillof. De sus últimos 10 tuits, la mitad estuvieron dedicados al gobernador. Santilli es el que más mide de la oposición en las encuestas aunque en ninguna figura ganador. Según supo El Destape, su estrategia pasará por provincializar la campaña en base a tres ejes: seguridad, producción y trabajo y educación. Mientras teje un acuerdo con todos los sectores del radicalismo, exhibe su sociedad política con Elisa Carrió, Graciela Ocaña, Miguel Ángel Pichetto y Cynthia Hotton.

Pero los intendentes no tienen garantizado que no haya internas ya que Bullrich se mantiene firme en las encuestas y promete presentar listas en todos los distritos si los intendentes no se muestran neutrales y a apoyan ambas precandidaturas a la Presidencia.

Por eso, el armado territorial de Ritondo resulta atractivo para Bullrich y Grindetti ya que algunos referentes ganaron en 2021 en sus localidades y ahora van por la intendencia. Son cartas potencialmente ganadoras para pujar en la interna con Larreta. Por ejemplo, de los lugares donde Juntos por el Cambio no gobierna, al ritondismo le interesa que vayan de precandidatos a intendentes dirigentes que se impusieron en las internas de la alianza en 2021, como Rita Salaberry (Luján) y Marcelo Matzkin (Zárate).

En ciudades donde el pronóstico para las generales no es optimista, como en Avellaneda, la intención será pelear por lugares en la lista para el Concejo Deliberante. “La lógica es seguir conservando la fortaleza territorial”, analiza un armador del exministro de Seguridad bonaerense y se ufana de la presencia de militantes y cuadros políticos que tienen en 115 de las 135 localidades bonaerenses.

La excusa oficial sobre la razón por la que Ritondo no fue el elegido para pelear contra el larretista Diego Santilli obedece a que Bullrich tenía un compromiso con sus tres candidatos de que no iba a salir de allí el nombre. “Fue muy fuerte la oposición de Iguacel y De Latorre”, admiten en el equipo de Ritondo, quien si bien en las encuestas mide más, la presidenta del PRO en uso de licencia prefirió ahorrarse conflicto en la tropa propia.

Según supo El Destape, el exintendente de San Miguel había avisado que estaba dispuesto a trabajar para la campaña de los otros dos, pero no para la de su excompañero en la gestión de Vidal. Bullrich agrupa vidalistas heridos que le critican aún hoy a la exgobernadora bonaerense su silencio durante 2020 y haberse ido como candidata a la ciudad de Buenos Aires.

En el ritondismo pronostican una victoria de Bullrich, por eso creen que en los próximos días la balanza se inclinará para ese lado. Si bien será un refuerzo de jerarquía, Bullrich y Grindetti esperan más intendentes. A Manuel Passaglia (San Nicolás) se le sumó en estos días Héctor Gay (Bahía Blanca) y Javier Reynoso (Rivadavia) y esperan más.

Pero la mayor atención estará en los radicales, como ocurrió en Córdoba con un sector de ese partido, y a quienes le podrían ofrecer la vicegobernación. Intendentes radicales del interior bonaerense aseguran que en sus localidades Bullrich duplica a Larreta. Uno de ellos, Miguel Fernández (Trenque Lauquen), es muy elogiado por Grindetti por su modelo de centralización municipal. Avanzan las negociaciones, se analizan estrategias, se repasan nombres. Momento de pedir y ceder.