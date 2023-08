Elecciones 2023: Mientras define el rol de Macri en su campaña, Bullrich se va de gira por Estados Unidos y Europa

La candidata a Presidenta de Juntos por el Cambio pule su relanzamiento. En paralelo, viaja en septiembre a Washington y Bruselas para exhibir su plan económico y de política exterior. El desafío del “cambio posible” contra el “cambio con ideas locas”.

Patricia Bullrich ya se mueve como flamante candidata a Presidenta en estas elecciones 2023. Superó la interna de Juntos por el Cambio, tuvo su foto de unidad con Horacio Rodríguez Larreta y empieza a mostrar detalles de su nueva estrategia de cara a octubre con el desafío de no perder el perfil. Mientras define el rol de Mauricio Macri en la campaña, tiene en agenda un viaje en septiembre a Estados Unidos y Europa para mostrar su plan económico y de política exterior.

Bullrich superó el domingo el primer paso de su plan, que tiene como objetivo la Casa Rosada. Ya sin gastar energías en la disputa por el liderazgo de la coalición, rediseña la estrategia electoral para no perder los votos del Jefe de Gobierno y evitar que se le fuguen al opositor ganador del domingo pasado: Javier Milei. "Va a mantener la misma línea, pero mejor enfocada. No la va a desperfilar la interna", cuentan a El Destape desde el bullrichismo sobre el beneficio de no tener que estar respondiendo ataques internos y lo que será la nueva campaña.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tanto Milei y Bullrich mostraron las propuestas de cambio más extremas. Sin perder la esencia de “cambio” que pregona, el discurso que empieza a imponerse en el bullrichismo es que la exministra encarna “el cambio posible” frente al “cambio con ideas locas”.

Con esa dirección encaró sus primeras reuniones como candidata esta semana, en la que tuvo su foto de unidad con Larreta. Sin definir cuál será el lugar que tendrá el Jefe de Gobierno se acordó que los equipos se integren en la campaña especialmente en las áreas económica, social y educativa. También su equipo económico, con Luciano Laspina a la cabeza, y su asesor Carlos Melconian le plantearon al Fondo Monetario Internacional (FMI) su visión de la situación económica y qué plan de gobierno proponen.

También en el plano internacional, Bullrich buscará seducir con su propuesta en Estados Unidos y en Europa. Emprenderá una mini gira durante la primera quincena de septiembre. Si bien no está cerrada la agenda, El Destape supo que pretende viajar del 10 al 13 de septiembre a Washington, Nueva York y Bruselas. Estará un día en cada ciudad. Se trata de esa dimensión del mundo occidental que toma de modelo la coalición opositora y a la que Bullrich destaca por estar “ligada a la democracia y los valores”.

En el país norteamericano se reunirá con distintos think thank, instituciones que promueven la aplicación de políticas económicas, sociales, militares, entre otras temáticas. El año pasado había participado en el Center for Strategic and International Studies (CSIS), uno de los más importantes, de un debate con especialistas en Argentina. Cerrará el viaje con una reunión con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. El diseño de esta gira está en manos de Federico Pinedo, el jefe de su equipo de internacionalistas.

El programa de Juntos por el Cambio, trabajado por las fundaciones de los partidos, es el mismo para todo el espacio más allá de algunos matices. Con el triunfo de Bullrich el “cómo” se llevarán a cabo la implementación de esos proyectos quedó saldado. En política exterior es el área en la que mayor sintonía mostraron Bullrich y Larreta, lo que quedó demostrado en el trabajo en unidad en el que avanzaban los equipos de internacionalistas de ambos.

En noviembre pasado habían conformado el “Grupo Brasil” para aceitar vínculos con Lula da Silva, presidente del principal socio comercial de Argentina. Entre los internacionalistas de Juntos por el cambio se destacan Fernando Straface, Jorge Faurie y Martín Redrado por el larretismo, mientras que en el bullrichismo están, además de Pinedo, Mariano Caucino, Diego Guelar, Adriana La Forgia y Fulvio Pompeo.

Bullrich quiere continuar con el acuerdo Mercosur - Unión Europea diseñado en la gestión de Mauricio Macri e impulsar otros acuerdos de libre comercio. Si bien dejó en claro que no tiene intención de que Argentina entre a los BRICS (bloque que reúne los países emergentes Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se diferencia de Milei respecto a que no hará distinción ideológica en el comercio. “Hay que ser abiertos y nuestra idea es comerciar con todos”, repite la exministra de Seguridad.

No es la única distinción que intenta mostrar con Milei. Esta semana se observaron distintas posturas de ella y su espacio con el libertario. En el aborto, mientras Milei quiere impulsar un plebiscito para poner en debate si se mantiene o no la interrupción voluntaria del embarazo, Bullrich dijo que una propuesta de esas caractérsiticas podría "dividir al país al medio". No lo dijo explícitamente, pero fue una crítica en elevación a Macri cuando en su gestión se discutió por primera vez el tema en el Congreso y la coalición quedó partida. “No voy a cometer el error de discutir el aborto en medio de la crisis", lanzó.

El propio Pinedo cruzó al libertario por sus propuestas de política exterior: “Irnos de Mercosur sería abandonar una plataforma de negociación exportadora y de inversión de 300 millones de habitantes”, expresó. “No negociar con China implicaría un daño innecesario a millones de productores y exportadores potenciales argentinos”, marcó luego de que el candidato de La Libertad Avanza anticipara que romperá lazos con China. “No hago tratos con comunistas”, lanzó.

Mientras el Gobierno afrontó una dura semana en la que por imposición del FMi debió devaluar un 22% el peso y tomar medidas para intentar contener los precios, Bullrich y Milei buscan diferenciarse como opositores con distintos fines. Milei quiere ampliar su base al voto duro de Bullrich lanzando guiños a Macri, mientras que la exministra la tiene más difícil.

La diferencia con Massa es de 230 mil votos y para asegurarse estar en el ballotage debe mejorar en provincias donde la alianza opositora se ha mostrado fuerte en otros comicios, como es el caso de Córdoba, Mendoza y Jujuy. Pero también deberá retener los votos de Rodríguez Larreta, además de contener a los espacios que fueron derrotados en la interna como es el caso de un importante sector de la UCR, y buscar conquistar a parte del voto libertario con propuestas vinculadas a temas que Milei se encargó de instalar.

Bullrich pretende demostrar que Juntos por el Cambio es “el único espacio con posibilidades de gobernar” apoyado en la experiencia de gestión, gobernadores, intendentes y legisladores. Un delicado equilibrio entre la dureza y la moderación en una campaña en la que necesita definir en los próximos días el lugar que tendrá Macri, un jugador clave en este proceso electoral.