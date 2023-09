Elecciones 2023: Massa afirmó ante jóvenes que "el único remedio que cura de la pobreza de los pueblos es la educación"

El candidato a presidente de Unión por la Patria encabezó un encuentro con más de 900 jóvenes en el Congreso, en el marco del programa Uniendo Metas.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, encabezó un encuentro con más de 900 jóvenes en el Congreso de la Nación. "El único remedio que cura de verdad la pobreza de los pueblos es la educación", afirmó el ministro de Economía de la Nación ese encuentro.

Massa habló en el inicio del encuentro del programa “Uniendo Metas”, un programa de la Asociación Conciencia por el cual los jóvenes de escuelas secundarias puedan desarrollar un liderazgo positivo a través del ejercicio de habilidades para el siglo XXI, mediante la metodología de los Modelos de Naciones Unidas.

"El único remedio que cura de verdad la pobreza de los pueblos es la educación. Por eso los felicito por estar acá, los felicito por participar en el programa, los felicito a Conciencia luego cada año y sobre todo les agradezco a la presidenta de la Cámara (Cecilia Moreau)", expresó el candidato a presidente.

Y agregó: "Muchas veces este recinto se abre para cosas trascendentes, creo que esta es una cosa trascendente porque es, 40 años de democracia, que aquellos que nos siguen, que nuestras futuras generaciones consoliden sus valores democráticos y la defensa de la educación como mecanismo de crecimiento de nuestro país"

Dirigiendose a los chicos, Massa le planteó que "tienen la responsabilidad del mañana de la Argentina". "Así como sentimos orgullo cuando cantamos nuestro himno, así como sentimos pasión cuando vemos nuestra bandera alrededor de la Selección, también tenemos que sentir orgullo y pasión por aquellas cosas que tenemos los argentinos que nos sirven para enfrentar el mundo que viene", remarcó.

También sostuvo que "el sistema educativo se consolide como herramienta de formación de capital humano hace más rica a nuestra Patria", "hay países muy chiquitos, sin energía como tenemos nosotros, sin minerales como tenemos nosotros, sin la capacidad de producir agroalimentos como tenemos nosotros, sin la capacidad de poder desarrollar grandes procesos industriales como tenemos nosotros que se hicieron muy ricos y le pudieron dar bienestar a su pueblo sobre la base de la educación".

"El talento de cada uno de ustedes y de sus compañeros de colegio tiene un nombre que se llama Capital Humano. Y Argentina es uno de los países más valorados", señaló.

Y agregó: "Me parece sumamente importante pedirles que en su participación exijan que los cambios de normas, los cambios de funcionamiento del Estado, los cambios de funcionamiento en el sistema democrático sean la agenda de hoy para facilitarles la vida mañana".

Luego, el candidato a presidente remarcó que "la capacitación permanente" es un "gran desafío que vamos a tener que afrontar" y graficó: "Termina la escuela, viene la universidad, termina la universidad y vamos a tener que seguir aprendiendo porque tenemos que aprender como sociedad todos los días".

En cuanto a la educación, sostuvo que "el aprendizaje que vivimos en un mundo superdesafiante, en el que la disputa por la seguridad alimentaria y energética, el conocimiento y la tecnología social del conocimiento y la disputa por la energía van a marcar los próximos 20 años de nuestras vidas, de la de cada uno de nosotros".

Por eso, el Ministro les pidió que "aprovechen el aprendizaje en geopolítica para también prepararse a ver cuáles son las oportunidades que ustedes como emprendedores, como docentes, como empresarios, como profesionales o simplemente como trabajadores van a tener que enfrentar los próximos años".

"Ustedes son nativos digitales, pero somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Todos ustedes viven con más naturalidad los cambios que el mundo está viviendo, que van a modificar el mundo del trabajo, la robótica, la programación, las necesidades de saber matemáticas e idiomas nos obligan a encarar cambios en el sistema educativo", expresó.

Massa señaló que "la escuela tal como está ya no alcanza porque no tiene un puente de salida laboral, porque no prepara en programación robótica, no prepara en matemática para la programación y no construye el salto hacia una universidad más asociada al impacto que van a tener la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo que viene".

"Creo que la ventaja es que todos ustedes están absolutamente preparados porque convivieron, porque nacieron y convivieron con esa revolución que estamos viviendo y tienen preparadas sus cabezas para encarar los desafíos que vienen, para el tiempo que viene, no muy lejos, muy cerca", indicó.

Por otra parte, a 40 años de la recuperación de la democracia les recordó a los jóvenes: "Ustedes no habían nacido todavía, son nativos en democracia, cuando la Argentina recuperaba la democracia y que estén sentados acá, hoy participando de un programa, ojalá que dentro de algunos años representando al pueblo argentino, nos permite seguir construyendo conciencia cívica". En esa línea, expresó: "Hace 18 años que trabajo con Conciencia en varios programas y probablemente este, el que están participando hoy ustedes, sea el más lindo de todos por varias razones. Les enseña de geopolítica, les enseña a partir de ese rol que hace cada uno de ustedes representando intereses de naciones diversas, cuál es la realidad del mundo más allá de nuestra realidad local y cuáles son los intereses en los que el mundo disputa permanentemente más allá de lo que nos pasa todos los días".

Y cerró acerca del federalismo: "Es muy lindo ver que en este caso a esta casa, al Congreso, pero lo hemos hecho en un montón de lugares, vienen chicos, no tan chicos ya, de diferentes provincias de la Argentina, de diferentes escuelas, de diferentes realidades y a partir del programa conviven, debaten, comparten, pero sobre todas las cosas tienen la oportunidad de socializar y de saber qué está pasando con el otro y de aprender".