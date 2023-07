Elecciones 2023 | Lousteau, contra la precandidatura de Jorge Macri: "Prácticas que cuestionamos"

El precadidato a jefe de Gobierno por el radicalismo volvió a apuntar contra la postulación de su adversario del PRO, pese a ser de la provincia de Buenos Aires. Qué dijo.

Los cruces entre los precandidatos a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y Jorge Macri, continúan. En este caso, el radical volvió a cargar contra su adversario del PRO.

A casi un mes de las PASO, Lousteau reiteró sus críticas a la presentación de Jorge Macri en la Ciudad, pese a ser nacido en la provincia de Buenos Aires.

"En lo personal yo compito. Como porteño y como integrante de Juntos por el Cambio no me parece bueno traer a la Ciudad de Buenos Aires prácticas que cuestionamos en algunas provincias. Además, él mismo pensaba esto hace dos años. A mí no me parece correcto. Los grises constitucionales tan oscuros no me parece que tengan que ver con nuestro frente", señaló el senador nacional por el radicalismo en una entrevista en Noticias Argentinas.

Ayer, la precandidatura del primo del ex presidente fue habilitada por la justicia electoral capitalina, tras desestimar los pedidos de impugnación y apelaciones presentadas por la precandidata a jefa de Gobierno del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Vanina Blasi, y el ex precandidato por Unión por la Patria Eugenio "Nito" Artaza.

Cuando se le consultó a Lousteau si estaba bien impugnada la postulación de su rival, respondió: "Si te digo decime los cinco años anteriores al 2023, me vas a decir 2022, 2021, 2020, 2019 y 2018. Yo creo que esa es la letra de la Constitución". Esto en referencia a que Jorge Macri en todos esos años fue intendente del municipio bonaerense de Vicente López, en ejercicio o de licencia, y que fueron obviados en los fallos judiciales que avalaron la precandidatura.

Luego, buscando erigirse como el continuador de la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador retomó: "Jorge Macri desde 2005 fue diputado provincial y después intendente de Vicente López tres períodos. Esta ciudad se transformó desde hace 16 años mucho, debajo de las transformaciones hay una ciudad pendiente, pero él no estuvo viviendo ni la transformación ni lo pendiente.

Por otra parte, Lousteau se refirió a la renuncia de Franco Rinaldi a la precandidatura a legislador porteño por la lista de Jorge Macri, dimisión que fue exigida por el radicalismo porteño en el que se encuadra el senador nacional.

"Me llama la atención porque (Rinaldi) sigue sin hacerse cargo de las cosas que dijo. Nosotros dijimos desde que se empezaron a difundir los videos que no estábamos de acuerdo con que estuviera porque no representa a nuestro espacio. Alguien xenófobo, antisemita, transfóbico, homofóbico, clasista. No estamos de acuerdo", reiteró.

Cuando se le consultó si el precandidato a jefe de Gobierno del PRO debió echar a Rinaldi, Lousteau cerró: "Nosotros pedimos en la Junta Electoral que lo bajaran. Jorge Macri dice que no está de acuerdo con sus declaraciones, pero no las condena".