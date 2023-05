Elecciones 2023: la Corte pidió opinión a la Procuración sobre la reelección de Insfrán

El máximo tribunal pidió consulta sobre si tiene "competencia" sobre el reclamo presentado por el legislador de JxC, Fernando Carvajal, que apunta sobre una eventual nueva presentación del Gobernador de Formosa.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le pidió este miércoles a la Procuración General que dictamine si el reclamo por la reelección indefinida en la provincia de Formosa es "competencia" del alto tribunal. La presentación judicial fue realizada por el diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Carvajal y apunta contra una eventual postulación del gobernador Gildo Insfrán.

El proveído, firmado por el secretario de la Corte Alejandro Rodríguez, es el primer paso en la tramitación del planteo para que sea declarado inconstitucional un artículo de la Constitución provincial formoseña.

En dos oportunidades anteriores, en 2005 y 2013, la Corte rechazó asumir la "competencia originaria" (convertirse en tribunal único para dirimir el caso) ante objeciones similares contra la reelección indefinida. Ello significó que la cuestión se definiera en los tribunales locales, donde el planteo contra la reelección indefinida fue rechazado.

Sin embargo, lo hizo con otra integración y otros jueces, por lo que podría ahora variar aquel criterio y asumir el expediente para emitir un fallo, tal como lo hizo con las elecciones de Tucumán y lo hará respecto de las de San Juan en los próximos días.

"Tiénese al peticionario por presentado en el carácter invocado, por constituidos los domicilios procesal y electrónico indicados y denunciado el legal de su mandante", acogió la Corte la presentación de Carvajal. De inmediato, el tribunal dispuso que "con el objeto de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación".

En los casos de Tucumán y San Juan, la procuradora adjunta Laura Monti dictaminó que por tratarse de cuestiones provinciales la Corte federal no debería tomar los casos, pero señaló que hay antecedentes en los que se había hecho excepción a ese criterio.

Miembro del Tribunal de Formosa afirmó que "no hay impedimento" para la reelección de Insfrán

Uno de los miembros del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, afirmó este martes que en la provincia formoseña "no existe ningún impedimento" para que el actual gobernador, Gildo Insfrán, "se pueda postular" para su reelección en los comicios 2023. Aclaró que "los casos de Tucumán o San Juan son ajenos y distintos al nuestro" ya que la Constitución provincial no tiene "margen de otra interpretación",

En una entrevista otorgada a Télam, Moreno hizo referencia al pedido de Carbajal. Enfatizó que la situación de Tucumán y San Juan es distinta, porque en estas provincias "podrían haber textos" cuya interpretación incluya cierta "ambigüedad".

Y aclaró que esa ambigüedad no ocurre "con nuestra Constitución, donde no hay margen de otra interpretación". Señaló que "te puede gustar o no pero es lo que se estableció desde la convención constituyente en el año 2003 a la fecha", momento en que el asunto ya "había llegado a la Corte (Suprema Nacional) y fue rechazado porque se entendía que no se podía avanzar sobre las autonomías provinciales".

El artículo 132 de la Constitución de Formosa sostiene que "el Gobernador y el Vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos, y podrán ser reelectos", sin especificar ningún tipo de límite para mandatos sucesivos.

Para Moreno, el amparo presentado por Carbajal, principal referente de la oposición formoseña, "solo tiende a pretender suspender el proceso electoral para la categoría de Gobernador y Vice, que es gravísimo”, advirtió.