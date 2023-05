Elecciones 2023: incertidumbre en San Juan tras suspenderse la elección del domingo

Fue una tarde histórica para los sanjuaninos. Una noticia cambió el destino democrático de la provincia. ¿Se vota o no se vota? El giro inesperado de un capítulo que parecía cerrado.

La alegría y el momento distendido que tenía Sergio Uñac, cuando compartía una jornada con las mujeres del PJ, en el partido, se vio empañado en un minuto, cuando uno de sus asesores le pasó un teléfono celular. En medio del festejo, entre cánticos y aplausos, Uñac leyó algo que le cambió su rostro por completo y la mayoría de versiones apuntan a que fue justo el momento en que se enteró de la decisión de la Corte de suspender las elecciones. Tardó de dos a tres segundos en mirar ese celular y lo devolvió; miró hacia adelante y siguió cantando, pero con la mirada perdida y una mueca definida por la obligatoriedad. Así se enteró el gobernador, pasadas las 15 del histórico 9 de mayo de 2023, para la provincia de San Juan.

Esa noticia no tardó en llegar a los grupos de periodistas provinciales. Los medios se hicieron eco de inmediato, porque uno de los iniciadores de ese pedido de reflexión por parte de la Corte, Sergio Vallejos (uno de los candidatos de Unidos por San Juan) se encargó de que así fuera. Precisamente, Ricardo López Murphy estaba con Vallejos, cuando se enteró del fallo. Para Vallejos fue un triunfo y festejó en la reunión informal que estaba manteniendo con el líder y su equipo.

Mientras tanto, la incertidumbre encontró en vivo por Canal 8 a los candidatos del PRO quienes se enteraron en un programa de televisión la resolución de la Corte. Miradas, silencios y más desconcierto generalizado, porque afectó directamente las agendas previstas y, consecuentemente, el escenario político en el que estaban parados. “Esto tiene que ver con los sanjuaninos que tienen mil cosas en la cabeza por la inflación, el dólar, la situación económica. Estaba convencido que íbamos a votar el domingo. Hay que llevarle tranquilidad a los sanjuaninos. Hay que llevarle certeza porque el escenario de incertidumbre nos perjudica a todos”, manifestó Marcelo Orrego, el máximo opositor a Uñac que se enteró en vivo de la sorpresa, quien remarcó una vez más que Uñac no puede ser gobernador, pero aun así manifestando su descontento por la respuesta tardía, a horas de la elección provincial.

La Corte Suprema de Justicia fue contundente. Suspensión de elecciones por un planteo concreto contra el gobernador Uñac, por tratarse de una candidatura “dudosa” según la cautelar, pero no contra los demás candidatos a intendentes o diputados provinciales. Entonces, ¿Qué pasará con las elecciones en los 19 departamentos? A primera hora de la tarde, el Tribunal Electoral definió conservar el hermetismo y reunirse con urgencia. Pasaron dos horas y no había una sola voz oficial que puntualizará qué sucederá este domingo. La decisión de suspender completamente el proceso electoral es casi inminente, para algunos sectores, teniendo en cuenta que las urnas están a la espera de ser entregadas a las escuelas, con los cientos de miles de votos ya impresos, más toda la información necesaria en los paquetes armados con información con los fiscales de mesa. Es que, al tratarse de una elección distinta, hubo capacitación en los distritos y su sumaron fiscales para reforzar el operativo. También se puso en funcionamiento una app para poder cargar datos y para que tanto las autoridades como los medios tuvieran acceso a la información, minuto a minuto. Todo eso, quedó paralizado en el tiempo.

La tarde en la que los sanjuaninos no supieron si los dejaban votar

La sorpresa dejó boquiabiertos a los más de 600 mil electores que se disponían a votar este domingo en las 1.795 mesas dispuestas en 234 escuelas de la provincia. Ya están distribuidas las escuelas, ya estaban determinados los fiscales y presidentes de mesa, ya estaban las urnas, ya estaban los comunicados de suspensión de actividades. Todo listo para el domingo. Cada voto sale $17 por lo cual, el cálculo de pérdidas que esto requiere es millonario. “Se vota dentro de 4 días, ¡¿por qué no sacaron antes la resolución?! Parece que no les interesa ni la gente ni la democracia. Los votos están hechos y repartidos. Esta presentación se realizó hace más de un mes. Los votos están en la calle y todos dicen “elecciones 14 de mayo”. Que no se les dé por que tengamos que hacer los votos de vuelta porque nosotros hemos raspado la olla para hacerlos”, dijo enfático y enojado el candidato José Luis Gioja, que –aunque también está en contra de la candidatura del gobernador, asume que no pude ser que la Corte haya decidido una suspensión sobre la hora.

En ese tono, hay un enojo generalizado muy grande por parte de todas las subagrupaciones. No es sólo la implicancia de que el oficialismo queda a la deriva de lo que opine la Corte Suprema, sino que el aparato completo organizativo de las elecciones se vio afectado. En los departamentos alejados, ya estaban llegando las primeras urnas enviadas por el Tribunal Electoral. Los votos están impresos desde hace tiempo y ya han llegado a las casas de los sanjuaninos por parte de los frentes que intensificaron las campañas en las últimas semanas.

“Estamos contrariados porque sabíamos que la Corte Suprema debía expedirse en tiempo y forma. Resuelve esto a cuatro días antes de someternos a elecciones. La Corte cometió un gran error porque debe expedirse en forma oportuna. Esto incide directamente en los sanjuaninos. Me preocupa las consecuencias políticas, porque ahora el oficialismo va a aprovechar esta oportunidad para victimizarse. Estoy convencido de que la Corte va a resolver prohibiendo la candidatura de Sergio Uñac, pero debieron hacerlo hace tiempo, no tan cerca de las elecciones teniendo en cuenta todo lo que cuesta la elección”, expresó el abogado Marcelo Arancibia, uno de los candidatos a la gobernación por Unidos por San Juan, el frente opositor a Uñac.

Esta decisión deja en vilo lo que podría ocurrir el próximo domingo. Se sabe que los 10 candidatos a la gobernación de las subagrupaciones por los cuatro frentes, no podrán presentarse; pero hay que esperar que el Tribunal se expedida sobre las elecciones a diputados departamentales, proporcionales, intendentes y concejales, los cuales suman un número superior a los 900 candidatos.