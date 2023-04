Elecciones 2023 en vivo hoy: las últimas noticias de este 4 de abril

En 2021 fracasó y no hay intenciones de que vuelva a suceder en 2023. El acuerdo con José Luis Espert en provincia de Buenos Aires se intentó en las elecciones legislativas y no logró concretarse por la resistencia de un sector de Cambiemos a dejarlo participar de una gran PASO. Una propuesta que había sido comandada por el actual legislador y que, entonces, no encontró agua en la pileta. Esta vez, el larretismo continuó con el trabajo fino para intentar consolidar lo que no pudo hace dos años con la intención de ampliar el espacio pero, sobre todo, robarle votos a quien sea el nombre de Patricia Bullrich en el distrito. Liberal versus halcón. Con las negociaciones un tanto más avanzadas, el sector más duro empezó a pensar alternativas que permitan la incorporación sin generar daños.