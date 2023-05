Elecciones 2023: en la previa a su lanzamiento, Rossi buscó ganar volumen en la Ciudad

Junto a referentes del peronismo porteño, el jefe de Gabinete encabezó un acto en el que afirmó que el peronismo va a "ganar las elecciones". Por otra parte, el ministro Daniel Filmus y el diputado Carlos Heller realizaron un encuentro en el que llamaron a la plaza del 25 de mayo.

En la previa del lanzamiento de su precandidatura a presidente, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, encabezó el jueves un acto en la Ciudad de Buenos Aires en aras de sumar volumen con el peronismo porteño. En ese marco, aseguró: “Vamos a ganar las elecciones porque somos el movimiento nacional y popular, al que muchas veces quisieron partir y no pudieron. Y ahora tampoco van a poder”.

Del acto de apertura de una sede de la Corriente Nacional de la Militancia en la Ciudad, participaron el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos; el diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro y el embajador en Ecuador, Gabriel Fuks.





Respecto a la cita electoral, en la que Rossi baraja la posibildad de ser precandidato, el ministro coordinador apeló al “orgullo de ser peronistas” y lanzó: “Vamos a ganar las elecciones porque somos el movimiento nacional y popular, al que muchas veces quisieron partir y no pudieron. Y ahora tampoco van a poder”.



Por su parte, Santoro mostró su voluntad de “transformar la ciudad de Buenos Aires para hacerla más humana” y llamó "a articular con otros sectores políticos y sociales". En ese sentido, afirmó: "Vamos a tener que tener un discurso tan amplio que nos permita seducir a todos los peronistas, pero también a muchos radicales, a muchos socialistas, a muchos independientes y muchos que están descreídos de la política y la democracia”.

En tanto, "Kelly" Olmos marcó la necesidad de “que las fuerzas de la antipatria no avancen en esta nación ni en esta ciudad, donde lamentablemente se construyen y reconstruyen permanentemente”, y recordó que “cada vez que toman el mando de la Argentina, la destrucción que siembran es tan grande que el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros cuando intentamos recomponer lo que se destruyó no alcanza para llegar a todos los compañeros”.



A su turno, Fuks destacó la figura de Rossi, a quien calificó como “un imprescindible”, que "cuando hubo que estar, ahí estuvo" y "ahora está parado donde tiene que estar, ofreciéndose para seguir en el combate”.

En el acto también estuvieron presentes entre otros la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort; el síndico general de la Nación, Carlos Montero; la representante de la Comuna 7 (integrada por los barrios de Flores y Parque Chacabuco) Elisa Juárez; el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa, Eduardo Jozami; los legisladores porteños Claudio Ferreño, Juan Manuel Valdés y Claudia Neira; y la secretaria de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa.

Filmus y Heller convocaron al 25 en la Plaza

También en la Ciudad de Buenos Aires, otro sector del peronismo porteño realizó una actividad con la mira en las elecciones. El evento fue encabezado por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, y el diputado nacional Carlos Heller, junto a otros y otras referentes del Frente de Todos capitalino.

Filmus destacó la importancia de “este enorme acto de unidad", en el que remarcó que construyen "un programa que no desvirtúe nuestra identidad”. Sobre el panorama electoral, observó que "hay dos fuerzas políticas que están planteando lo mismo", en referencia a Juntos por el Cambio y los libertarios. "Uno puede querer dinamitar y el otro dice yo quiero semi-dinamitar, uno dice yo voy a incendiar el Banco Central y el otro dice no, yo voy a privatizar la escuela pública. Hay dos modelos de país", señaló.

Y agregó: "Nosotros somos kirchneristas y no abandonemos nuestras ideas de transformación. No hay que hacer lo que hicieron Néstor (Kirchner)y Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta), sino hay que hacer cómo hicieron ellos, que gobernaron con coraje las mejores medidas que pueden favorecer a las grandes mayorías. Somos peronistas, no concebimos que la mayoría de nuestro pueblo sea pobre y vamos a ganar la elección nacional”, continuó Filmus.

“La mayoría del pueblo argentino no quiere volver a los tiempos donde se perdía el trabajo y el ajuste impedía que el Estado atendiera a quienes más lo necesitaban. Donde se atacó a la escuela y a la salud pública. Se va a votar por un futuro donde el crecimiento esté acompañado por una mejor distribución de la riqueza. El 25 vamos a ir a la Plaza por los 20 años de Néstor y para seguir luchando contra la proscripción de Cristina”, concluyó Filmus, en referencia a la convocatoria realizada por la Vice.

Por su parte, Heller destacó que la Vice enfatizó sobre "la imperiosa necesidad de construir unidad por encima de los matices y por encima de las diferencias”. En ese marco, señaló que es necesario que el país "recupere la posibilidad de que sus gentes, sus trabajadores, sus pequeños empresarios, sus intelectuales, tengan una mayor participación en las decisiones y una mayor participación en la distribución de la riqueza que ellos ayudan a crear".

"Tenemos que estar unidos, para eso tenemos que trabajar con amplitud, para eso tenemos que reventar la Plaza de Mayo el 25, para que estemos todos allí diciendo, 'es por aquí', y por aquí vamos a asegurar el triunfo de nuestro proyecto´”, agregó el legislador en el acto, en el que se entregaron distinciones a Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo, y a Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo.

Asistieron además el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; la Ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodriguez; el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; las diputadas nacionales Carolina Gaillard y Blanca Osuna; el senador Mariano Recalde, la legisladora Victoria Montenegro, la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el ex senador Nito Artaza y el conductor radial Pedro Rosemblat, entre otros. Estos últimos tres anunciaron sus precandidaturas a jefe de gobierno.