Elecciones 2023: el error de Larreta en su spot de lanzamiento: "Primero, hay que conocer el país"

Dos senadores fueguinos le señalaron al jefe de Gobierno porteño un error en su anuncio de lanzamiento de su precandidatura presidencial.

Tras el spot de lanzamiento de la precandidatura a presidente del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, un legislador de Tierra del Fuego le salió al cruce por un error en su anuncio filmado en Santa Cruz. El alcalde capitalino hizo oficial su precandidatura con un spot filmado en la Ruta 40, ubicada en Santa Cruz, lugar de nacimiento del kirchnerismo, en un intento de mostrarse como un dirigente que transita por fuera de "la grieta".

A través de su Twitter, el senador fueguino del Frente de Todos Matías Rodríguez le señaló al alcalde de la Ciudad de Buenos Aires un error en el inicio del spot, en donde dice "yo estoy acá, en el kilómetro cero de la Ruta 40, que une a toda la Argentina".

El senador publicó un video con ese extracto, al que le agregó un mensaje: "No, Larreta. La Ruta 40 no une a todo el país. Por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no pasa. Para ser un buen Presidente, primero hay que conocer el país".

También se sumó a las críticas el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, que tiene una banca por Juntos por el Cambio y apuntó contra Larreta en Twitter. "Me da pena tener que recordarle a @horaciolarreta que Tierra del Fuego, mi provincia, es la más grande del país e incluye a la Antártida, las Malvinas y las Islas del Atlántico Sur".

En las PASO de Juntos por el Cambio, participarán, por el lado del PRO, Rodríguez Larreta, Bullrich y la diputada nacional María Eugenia Vidal, que parece contar con el respaldo del ex presidente Mauricio Macri. También competirían el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, el auditor General de la Nación y referente de Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aunque esta sugirió que apoyará al Jefe de Gobierno porteño.

Larreta: "Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo rápido"

Rodríguez Larreta habló a la prensa el mismo día que anunció que jugará en las elecciones y blanqueó: "Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo rápido. La Argentina no da para más". La respuesta vino a cuenta de la consulta sobre qué haría en caso de asumir el Ejecutivo nacional, si llevaría adelante reformas jubilatorias y fiscales, entre otras.

"Así como estamos no se genera empleo privado hace 12 años, tenemos una inflación de 100 por ciento, 40 por ciento de pobreza, tenemos que trazar un plan el primer día. Otra que cien días, cien horas tenemos", dijo durante una entrevista en el canal de noticias TN.

Además, puso en duda la continuidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación al considerar que para él "la importancia que un Gobierno le da a una política no tiene que ver con el rango que se le da".

"Tenes que tener un plan para ejecutarlo el día cero. Estamos trabajando en eso", afirmó Larreta, que contó que todavía no tiene definido ningún ministro, pero sí cuenta desde hace un año con un equipo que trabaja en las diferentes áreas nacionales.