Larreta: "Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo rápido"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente confirmó que en una posible gestión suya reduciría a la mitad los ministerios y puso en duda la continuidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, habló a la prensa el mismo día que anunció que jugará en las elecciones y blanqueó: "Todo lo que hay que hacer, hay que hacerlo rápido. La Argentina no da para más". La respuesta vino a cuenta de la consulta sobre qué haría en caso de asumir el Ejecutivo nacional, si llevaría adelante reformas jubilatorias y fiscales, entre otras.

"Así como estamos no se genera empleo privado hace 12 años, tenemos una inflación de 100 por ciento, 40 por ciento de pobreza, tenemos que trazar un plan el primer día. Otra que cien días, cien horas tenemos", dijo durante una entrevista en el canal de noticias TN, con el periodista Diego Sehinkman. Además, puso en duda la continuidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación al considerar que para él "la importancia que un Gobierno le da a una política no tiene que ver con el rango que se le da (si es ministerio o secretaría)".

"Tenes que tener un plan para ejecutarlo el día cero. Estamos trabajando en eso", afirmó Larreta, que a su vez contó que todavía no tiene definido ningún ministro, pero sí cuenta desde hace un año con un equipo que trabaja en las diferentes áreas nacionales.

Para el precandidato a Presidente es necesario "terminar con la grieta", sino "la grieta termina con Argentina". A continuación, dio ejemplos y aprovechó para criticar al Gobierno nacional: "Hoy hay un montón de transformaciones que la Argentina necesita, hay 40 por ciento de pobreza, 100 por ciento de inflación y no hay el más mínimo gesto de diálogo de este Gobierno. No desde ahora, nunca, desde el comienzo", dijo y aprovechó para reclamar por los derechos de coparticipación que la administración nacional decidió quitarle al gobierno porteño.

"Durante la pandemia, un día, de la nada me sacaron la coparticipación, me cerraron las clases, pero esa no es la forma de trabajar. Ahí tenés dos ejemplos, con la grieta rompieron una forma de trabajar, jamás el Gobierno convocó al diálogo, a coordinar nada. Así estamos", se quejó. De cara a la posibilidad de ocupar el sillón de Rivadavia, Rodríguez Larreta contó qué cambiaría: "En la Ciudad tenemos un esquema de convivencia con la oposición civilizado, tenemos acuerdos con la derecha, con López Murphy y hasta con el socialismo. Eso creo que es lo que la Argentina necesita".

Por otro lado, el jefe de Gobierno porteño criticó al kirchnerismo ya que, a su entender, en 16 años de gobierno, "hicieron de la Argentina un país que concentró todos los recursos en el Gobierno Nacional" y llamó a "volver a ser un país federal". Asimismo remarcó la importancia de dialogar, "que no necesariamente significa acuerdos, sino amplitud" y sostuvo que "hay que dialogar con los que la gente elige" pero que cree que será "dificilísimo" con gobernadores como Gildo Insfrán o Alicia Kirchner.

"Hay elecciones en todos lados, una vez que la gente elija hay que trabajar con ellos. Veremos quién queda electo, nosotros trabajamos para ganar en todos lados", afirmó.

Con respecto a la inflación, uno de los principales problemas de la economía, Larreta manifestó: "Son definiciones simplistas porque poner una fecha... Depende mucho de la confianza. En un año creo que es posible bajar a un dígito, depende mucho de que vuelvan a invertir en la Argentina". Y añadió: "Hay que elaborar un plan en serio, se trata de que Argentina vuelva a crecer. Si no se desarrolla, no crece, no exporta... El plan anti-inflación tiene que ser un capítulo de un plan de desarrollo mucho más importante".

Por último se refirió a su relación con la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. "Es una de las candidatas, me parece bajarle el precio si digo que puede ocupar algún puesto de mi gobierno. La valoro mucho, hemos coordinado bien cuando trabajaba en Seguridad, hoy es candidata a presidenta... Decir que la voy a poner de ministra es una chicana", concluyó el mandatario porteño sobre la idea de una posible integración.