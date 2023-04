Elecciones 2023: con un discurso de derecha, Pichetto relanzó su precandidatura

El rechazo a la inmigración y a los movimientos sociales, mano dura en materia de seguridad y reivindicación a Carlos Menem fueron algunos de los ejes del discurso del precandidato a presidente por JxC.

El auditor general de la Nación y líder del Encuentro Republicano Federal (ERF), Miguel Ángel Pichetto, relanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio con un acto en Ferrocarril Oeste con un discurso de rechazo a la inmigración, los movimientos sociales y pedido de mano dura.

"Hay un camino de salida y esperanza para el país y se cómo hacerlo", expresó Pichetto en el cierre del acto, que también sirvió de presentación para sus candidatos en los principales distritos del país. El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio había realizado su lanzamiento formal el año pasado.

El ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 remarcó que si "se aplica el rumbo correcto con un sistema productivo y exportador, hay un futuro luminoso para los argentinos" y advirtió: "Se terminó un ciclo en el país y viene otra etapa con diálogo político que es imprescindible. No hay que tenerle miedo al diálogo es inherente a la política. Llegó la hora de pensar en la Argentina y que funcione".

Una vez más, el ex senador atacó a los movimientos sociales, señalando que hay que ir "limitando en el tiempo la patria del pobrismo", que sólo les conviene a los hombres de las organizaciones que intermedian y que hablan de ideas viejas, Cuba, la revolución bolchevique". También criticó la adjudicación de tierras a "seudomapuches" y "organizaciones sociales como la de (el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan) Grabois"

"No salimos tampoco por el lado de los empresarios que se reunieron en Bariloche, que no me invitaron. No hay solo corporación sindical, también está la empresaria", completó Pichetto, que contó con el respaldo del precandidato a gobernador bonaerense del PRO Diego Santilli.

En otro pasaje de su discurso señaló: "El derecho a la propiedad privada no es cualquier derecho, porque sino ninguna empresa va a generar empleo, la propiedad es un derecho que está en la constitución, los que vengan a invertir en petróleo, gas y minería tienen que tener reglas claras, la salida de la Argentina va por ahí, por la revolución de la energía y de la minería".

En una crítica a la justicia, el rionegrino sostuvo que "no va a haber ninguna medida cautelar en primera instancia en nuestro gobierno que bloquee una obra de desarrollo" y, poniendo como ejemplo a países europeos, remarcó: "Medioambiente y minería van de la mano, no hiperambientalismo o mapuchismo (Sic.) que bloquean obras de desarrollo".

"El presidente que viene en la Argentina tiene que tener autoridad, el poder debe estar en la Casa Rosada, con el presidente, no fuera de esta, no se pueden tomar decisiones fuera de la figura presidencial. Ha degradado este presidente la autoridad presidencial, hay que tener coraje y el cuero duro para hacer el cambio en la Argentina, hay que tener equilibrio emocional, hay que tener bajo nivel de emociones y mucha racionalidad", remarcó.

En términos económicos, afirmó que "nosotros no vamos a dolarizar, porque la Argentina sería mucho más pobre", pero remarcó que "hay que fortalecer la moneda". En materia de seguridad, lanzó: "Aquel que es detenido con un arma en la mano y en un enfrentamiento entre un policía y un ladrón, la credibilidad siempre la va a tener el policía".

Por otra parte, señaló que en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires "se acumula la pobreza y toda la población pobre de Latinoamericana viene allí", por lo que llamó a "tener política inmigratoria y demográficas".

"La Argentina, a pesar de la decadencia, tiene resguardos que esos países no tienen: políticas sociales, AUH, planes, plancitos, el Ministerio de la Mujer que regala subsidios, educación pública, servicios de salud pública. Tenemos que ordenar para los que quieren venir a la Argentina huyendo de esos países extremadamente pobres, que en la macro están muy bien. Que contradicción terrible", sugirió.

En ese marco, afirmó que tendrá "los mejores cuadros para hacer un buen gobierno", para luego reivindicar al fallecido ex presidente neoliberal Carlos Menem. "En el balance de la historia, como todo hombre público, puede tener aciertos o errores, pero era un hombre generoso, buen ser humano y no tenía miedo de rodearse de personas inteligentes", opinó.

"Tenemos edad pero tenemos ideas y además tenemos muchos jóvenes que nos acompañan en todo el país. Vengo a ofrecer una vida dedicada al servicio público, vengo a ofrecer experiencia, los temas de la Argentina los conozco, sé cuáles fueron los errores. Nuestra visión del país no es pesimista, tenemos un plan una propuesta y un equipo para gobernar el país, sabemos para donde sale la Argentina: por la producción y el trabajo", sintetizó.

Además de Santilli, asistieron al encuentro la senadora bonaerense Claudia Rucci, el diputado bonaerense Martiniano Molina; los sindicalistas Dante Camaño y Marcelo Peretta; el ex presidente Ramón Puerta; la ex asesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto; el ex gobernador salteño Juan Carlos Romero; el ex defensor del Pueblo Eduardo Mondino; entre otros.

Con información de Noticias Argentinas