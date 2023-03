Elecciones 2023: con el apoyo de Bullrich, Grindetti lanzará su precandidatura a gobernador

En su pago chico, el intendente de Lanús anunciará sus aspiraciones de ir por la Gobernación. De esta manera, será el quinto precandidato del PRO, y el cuarto con el respaldo de la titular del partido amarillo y aspirante a la Presidencia.

Con el respaldo de la titular del PRO, Patricia Bullrich, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se lanzará este jueves como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones 2023.

A las 17.30 el alcalde lanusense presentará su candidatura junto a Bullrich en un acto 360° en el club Quintana de Lanús Oeste. Desde las inmediaciones del intendente, es el mismo escenario utilizado para el cierre de campaña provincial del 2015 del ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

De esta manera, dentro de Juntos por el Cambio, el PRO aporta su quinto precandidato a gobernador, a los que se le suman los de los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo, el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, y el senador bonaerense Joaquín De la Torre. Además, por el lado del radicalismo, está lanzado el diputado bonaerense Maximiliano Abad.

Al igual que Iguacel y De la Torre, Grindetti se encolumna detrás de Bullrich, líder del "ala dura" del PRO y precandidata a presidente. Sin embargo, también responde a la conducción de Macri. En el verano, el único intendente del PRO en el conurbano sur visitó municipios de la Costa Atlántica, en el marco de una serie de recorridas que hizo a lo largo del año.

En las próximas semanas, Grindetti visitará las localidades de Lobos y Cañuelas, inaugurará locales partidarios en Lomas de Zamora y el partido de la Costa y emprenderá un nuevo recorrido por la Sexta Sección Electoral.

Señalaron desde el entorno del jefe comunal de Lanús, el lema de su campaña será "Cercanía y Gestión", con las cuales buscará "levantar las banderas del trabajo, la seguridad y desarrolla una agenda proclive a la descentralización de políticas públicas en los municipios".

Patricia Bullrich refuerza la interna en las elecciones 2023: "No me baja nadie, aunque juegue Macri”

Patricia Bullrich ratificó que competirá por la presidencia de la Nación, pese a las intenciones que tenga Mauricio Macri de cara a las elecciones 2023. La titular del PRO reavivó la interna en Juntos por el Cambio y, con respecto a su candidatura, aseguró: “A mí no me baja nadie”.

A pocos días de la oficialización de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, Bullrich afirmó que gane quien gane la interna, “quien participe tiene que ser parte del gobierno”. "Si Macri se baja, espero que no incline la balanza por ninguno (Larreta o Bullrich). Lo lógico sería que quien fuera presidente de todo Juntos por el Cambio no se incline por nadie, nosotros cada uno tiene que pelearlo por la suya", expresó la ex ministra de Seguridad en diálogo con A24.

Si bien reafirmó que será candidata a presidenta, aseguró no estar convencida que pueda ganar: “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.