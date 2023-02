Patricia Bullrich refuerza la interna en las elecciones 2023: "No me baja nadie, aunque juegue Macri”

La titular del PRO confirmó su candidatura a presidenta, pese a que se postule Mauricio Macri. Qué dijo sobre Horacio Rodríguez Larreta.

Patricia Bullrich ratificó que competirá por la presidencia de la Nación, pese a las intenciones que tenga Mauricio Macri de cara a las elecciones 2023. La titular del PRO reavivó la interna en Juntos por el Cambio y, con respecto a su candidatura, aseguró: “A mí no me baja nadie”.

A pocos días de la oficialización de la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta a presidente, Bullrich afirmó que gane quien gane la interna, “quien participe tiene que ser parte del gobierno”. "Si Macri se baja, espero que no incline la balanza por ninguno (Larreta o Bullrich). Lo lógico sería que quien fuera presidente de todo Juntos por el Cambio no se incline por nadie, nosotros cada uno tiene que pelearlo por la suya", expresó la ex ministra de Seguridad en diálogo con A24.

Si bien reafirmó que será candidata a presidenta, aseguró no estar convencida que pueda ganar: “Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días; estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

Con respecto a la candidatura de Cristina Kirchner como presidenta, dijo: “No doy nunca por muerto al kirchnerismo pero creo que Cristina no se anima a presentarse, tiene miedo a perder”.

Al referirse a cómo encararía un eventual gobierno de Juntos por el Cambio, destacó que “los piqueteros no tienen que llegar a la 9 de Julio” y que a cada persona que reciba un plan del Estado “le tenes que tomar asistencia en el lugar donde tienen que estar y el que no esté deja de cobrar”.

"Hay que encarar todo mucho más rápido. Tenemos que mostrarle a la sociedad los cambios desde el principio", aseguró Bullrich y confirmó que ya están preparando "todas las leyes que van a presentar y a derogar". Entre las que va a derogar, habló de la Ley de Alquileres, la cual calificó como "un error" de su gobierno.

En este marco, manifestó que quiere “romper el poder” y “cambiar de régimen” porque de lo contrario considera que continuará “la decadencia”. “‘Romper’ significa animarse a poner orden, que la ley esté por encima de todo, y cambiar la economía. Hay que hacer una reforma impositiva, laboral, estatal, descontaminar el país, hay muchas leyes de más que te traban el trabajo y el futuro de los argentinos”, agregó Bullrich.